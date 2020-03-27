Коронавирус
РИА НовостиКремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Чтобы защититься от коронавируса, врач посоветовала носить в закрытых помещениях медицинские маски, не трогать лицо, чаще мыть руки, а также пользоваться антисептиком. Также она предложила промывать нос специальными солевыми аптечными растворами.
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с чего всё началось
Управление делами президента (УДП) России запустило в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram свои аккаунты, где размещены рекомендации кремлевских врачей на период пандемии коронавируса.ТАССвчера в 14:27
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