с чего всё началось

Чтобы защититься от коронавируса, врач посоветовала носить в закрытых помещениях медицинские маски, не трогать лицо, чаще мыть руки, а также пользоваться антисептиком. Также она предложила промывать нос специальными солевыми аптечными растворами.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Общество Врачам старше 65 лет сохранили льготный проезд в столичном транспорте В Москве врачам старше 65 лет и без хронических болезней был сохранен льготный проезд на общественном транспорте, они могут ездить по городу по соцкарте, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Происшествия В Новосибирске увеличилось количество зараженных коронавирусом Сотрудники оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сообщили о заражении в регионе еще двух человек.

Общество WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.

Общество Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90% Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».

Политика На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ.

Здоровье Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Общество В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей.

Экономика Деньги с банковских вкладов начали изымать россияне Ассоциация банков России направила письмо председателю Центробанка Эльвире Нибуллиной о том, что жители страны начали массово закрывать вклады и счета в банках РФ.

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.