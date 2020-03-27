Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Чтобы защититься от коронавируса, врач посоветовала носить в закрытых помещениях медицинские маски, не трогать лицо, чаще мыть руки, а также пользоваться антисептиком. Также она предложила промывать нос специальными солевыми аптечными растворами.
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с чего всё началось
Управление делами президента (УДП) России запустило в социальных сетях "ВКонтакте
" и Instagram свои аккаунты, где размещены рекомендации кремлевских врачей на период пандемии коронавируса.
ТАССвчера в 14:27

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Управделами президента разместило в соцсетях советы кремлевских врачей на период пандемии

ТАССвчера в 14:27

Врачи напомнили, как вести себя во время вспышки коронавирусной эпидемии

Красная весна03:00

Кремлевские врачи рассказали, как себя вести во время пандемии

Телеканал 360°вчера в 15:46

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

РИА Новости02:12

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

РБКвчера в 22:18

Кремлевские врачи опубликовали советы россиянам на время пандемии

ТВ Центрвчера в 14:57

Кремлевские врачи дали советы на период вспышки коронавируса

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:21
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Экономика

Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%

Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Вести.Ru 26 марта в 23:14
Происшествия

В Оренбурге умер пациент с коронавирусом

В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
Ведомости 03:03
Общество

В Москве за сутки выявили 114 случаев заражения коронавирусом

В Москве в течение суток выявлено 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:09
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

Врачам старше 65 лет сохранили льготный проезд в столичном транспорте

В Москве врачам старше 65 лет и без хронических болезней был сохранен льготный проезд на общественном транспорте, они могут ездить по городу по соцкарте, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИАМО 03:58
Происшествия

В Новосибирске увеличилось количество зараженных коронавирусом

Сотрудники оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Новосибирской области сообщили о заражении в регионе еще двух человек.
Discover24 02:42
Путешествия

Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране

Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Коммерсантъ вчера в 16:46
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Общество

Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%

Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».
РБК 03:08
Общество

Пенсионный фонд досрочно перевел пенсии и пособия за апрель

Москва 24 вчера в 11:54
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

За последние сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости вчера в 04:16
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ.
RT на русском вчера в 21:15
Происшествия

На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом

В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Российская газета 26 марта в 03:18
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Политика

Левада-центр: Обнуление сроков Путина поддерживает половина россиян

48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Грани.ру вчера в 04:54
Здоровье

Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса

Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Газета.Ru вчера в 11:23
Политика

В Кремле считают, что рано говорить о продлении нерабочих дней в РФ

Представитель Кремля отметил, что выходные не наступили, и судить пока рано.
Российская газета вчера в 07:14
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
РБК 02:54
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК вчера в 07:26
Политика

Россия предложила ООН принять резолюцию о борьбе с коронавирусом

Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о солидарности в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщает постпредство.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей.
RT на русском 04:36
Экономика

Деньги с банковских вкладов начали изымать россияне

Ассоциация банков России направила письмо председателю Центробанка Эльвире Нибуллиной о том, что жители страны начали массово закрывать вклады и счета в банках РФ.
Live24 вчера в 03:26
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Армия и оружие

Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии

У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Российская газета вчера в 07:05
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 26 марта в 19:22
Политика

Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию

Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 16:40
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