Коронавирус
РИА НовостиКремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач-инфекционист поликлиники № 4 Управления делами президента России Ольга Ермакова в видео на странице в "ВКонтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным либо контактно-бытовым путем.
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с чего всё началось
Управление делами президента (УДП) разместило в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram короткие ролики с советами кремлевских врачей о том, как с наименьшими потерями можно пережить период пандемии коронавируса в России.Телеканал 360°вчера в 15:46
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Рекомендации на период пандемии: клемлевские врачи посоветовали носить маски
Московский Комсомолецвчера в 21:23
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Как заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович на онлайн-форуме "Следующие 20 лет", превентивные меры борьбы дали достаточное время для мобилизации системы здравоохранения.
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В ходе обращения глава государства объявил следующую неделю нерабочей.
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Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
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«Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС
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Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
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В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
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