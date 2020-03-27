Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач-инфекционист поликлиники № 4 Управления делами президента России Ольга Ермакова в видео на странице в "ВКонтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным либо контактно-бытовым путем.
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с чего всё началось
Управление делами президента (УДП) разместило в соцсетях «ВКонтакте
» и Instagram короткие ролики с советами кремлевских врачей о том, как с наименьшими потерями можно пережить период пандемии коронавируса в России.
Телеканал 360°вчера в 15:46

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Врачи напомнили, как вести себя во время вспышки коронавирусной эпидемии

Красная весна03:00

Кремлевские врачи рассказали, как себя вести во время пандемии

Телеканал 360°вчера в 15:46

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

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Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

РБКвчера в 22:18

Кремлевские врачи опубликовали советы россиянам на время пандемии

ТВ Центрвчера в 14:57

Кремлевские врачи дали советы на период вспышки коронавируса

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:21

Рекомендации на период пандемии: клемлевские врачи посоветовали носить маски

Московский Комсомолецвчера в 21:23
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 26 марта в 19:22
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Происшествия

Мощный взрыв на юге Нигерии разрушил сотни домов

Мощный взрыв прогремел на юге Нигерии, в результате разрушены сотни домов, школа-интернат, церковь, АЗС и часть скоростной автострады.
BFM.ru 05:28
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

В Киселёвске Кемеровской области автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, в результате чего три человека погибли и ещё двое пострадали.
RT на русском 06:20
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Общество

ФСБ выявила группу подпольных оружейников на Северном Кавказе

ФСБ России совместно с МВД выявила группу подпольных оружейников на Северном Кавказе и ликвидировала две нелегальные оружейные мастерские.
ТАСС 06:52
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru вчера в 08:34
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Кино

Съемки «Доктора Стрэнджа 2» начнутся по графику

Kinonews.ru вчера в 05:28
Происшествия

У четырёх жителей Иркутской области подозревают коронавирус

Что касается 62-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, то окончательный диагноз ей будет поставлен, когда придут результаты анализа из Новосибирского центра вирусологии и иммунологии "Вектор".
Братская Студия Телевидения 06:04
Общество

ВОЗ констатировала готовность России к борьбе с новой инфекцией

Как заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович на онлайн-форуме "Следующие 20 лет", превентивные меры борьбы дали достаточное время для мобилизации системы здравоохранения.
Вести.Ru 06:50
Общество

Путин объявил следующую неделю на Брянщине нерабочей

В ходе обращения глава государства объявил следующую неделю нерабочей.
Городской телеканал (Брянск) 25 марта в 09:23
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Политика

«Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини назвал Евросоюз «логовом змей и шакалов», заявил, что нельзя ждать 15 дней, если люди уже умирают от болезней, «а завтра, возможно, начнут умирать от бедности», и добавил, что Италия, победив коронавирус, подумает о выходе из ЕС, причем, выходя, «слов благодарности говорить не будет».
REGNUM вчера в 15:59
Наука

С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека

Учёные из Стенфордского университета впервые смогли омолодить клетки человека. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 25 марта в 14:44
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 04:52
Кино

Названы самые популярные у россиян фильмы во время карантина

Inc-news.ru 04:31
Музыка

OneRepublic выпустила песню Better days, посвященную коронавирусу

Американская рок-группа OneRepublic выпустила в Сети трек Better days, записанный музыкантами на карантине.
РИА Новости 04:18
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Здоровье

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области

В Липецкой области выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией (всего уже восемь).
Коммерсантъ Воронеж 05:52
Политика

Путин назвал возможные сроки победы России над коронавирусом

Россия сможет победить эпидемию новой коронавирусной инфекции менее чем за три месяца, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.
Rambler News Service 26 марта в 08:05
Спорт

Биатлонистку Халиуллину госпитализировали с подозрением на коронавирус

МК-Спорт 06:04
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня 26 марта в 07:35
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Кино

Российский фильм «14+» набрал на YouTube более 100 млн просмотров

Российская мелодрама о любви подростков «14+» набрала на YouTube более 100 миллионов просмотров, сообщает информационный портал UgPressa.ru.
Ugpressa.ru вчера в 15:19
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