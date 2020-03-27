Коронавирус
РИА НовостиКремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач-инфекционист ФГБУ "Поликлиника №4" Управления делами Президента Российской Федерации Ольга Ермакова в видео на странице в "Вконтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным, либо контактно-бытовым путем.
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с чего всё началось
Управление делами президента (УДП) разместило в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram короткие ролики с советами кремлевских врачей о том, как с наименьшими потерями можно пережить период пандемии коронавируса в России.Телеканал 360°вчера в 15:46
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Рекомендации на период пандемии: клемлевские врачи посоветовали носить маски
Московский Комсомолецвчера в 21:23
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Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
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Малышев сообщил о подготовке к «взрывному развитию» вируса «по типу ядерной реакции».
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В России хотят ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
В ближайшее время в России могут ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса.
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Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
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