Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач-инфекционист ФГБУ "Поликлиника №4" Управления делами Президента Российской Федерации Ольга Ермакова в видео на странице в "Вконтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным, либо контактно-бытовым путем.
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось
Управление делами президента (УДП) разместило в соцсетях «ВКонтакте
» и Instagram короткие ролики с советами кремлевских врачей о том, как с наименьшими потерями можно пережить период пандемии коронавируса в России.
Телеканал 360°вчера в 15:46

Подробнее о событии

Врачи напомнили, как вести себя во время вспышки коронавирусной эпидемии

Красная весна03:00

Кремлевские врачи рассказали, как себя вести во время пандемии

Телеканал 360°вчера в 15:46

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

РИА Новости02:12

Кремлевские врачи опубликовали советы россиянам на время пандемии

ТВ Центрвчера в 14:57

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

РБКвчера в 22:18

Кремлевские врачи дали советы на период вспышки коронавируса

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:21

Рекомендации на период пандемии: клемлевские врачи посоветовали носить маски

Московский Комсомолецвчера в 21:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия вчера в 03:35
Происшествия

Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области

Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
ФедералПресс вчера в 13:31
Общество

Медикам старше 65 лет в Москве сохранят льготы на транспорт

Столичным медикам старше 65 лет сохранят действие социальной карты москвича для проезда в общественном транспорте.
ТАСС 03:56
Игры

BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
NewInform вчера в 03:36
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

ТАСС 03:57
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Известия вчера в 15:43
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:49
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Единоборства

Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал сумму, которую ему предложили за поединок против Александра Емельяненко.
Газета.Ru 26 марта в 13:03
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Здоровье

В России медики готовятся к взрывному распространению коронавируса

Малышев сообщил о подготовке к «взрывному развитию» вируса «по типу ядерной реакции».
Моя Москва.онлайн 26 марта в 02:41
Общество

В России хотят ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

В ближайшее время в России могут ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru вчера в 01:43
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Российская газета 01:37
Происшествия

На Ставрополье выявлено еще одно подозрение на коронавирус

Пять человек, у которых подтвердился коронавирус, находятся в инфекционной больнице.
АТВмедиа 03:30
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Происшествия

В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус

В Челябинской области зафиксировано десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 04:03
Общество

В Белгородской области у пяти человек заподозрили коронавирус

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о пяти жителях региона, которые могут быть заражены коронавирусом.
РИА Новости вчера в 16:03
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 26 марта в 09:19
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова прокомментировала госпитализацию Игоря Николаева

Юлия Проскурякова прокомментировала госпитализацию Игоря Николаева Юлия Проскурякова обратилась к поклонникам и журналистам.
Экспресс газета вчера в 04:57
Экономика

Рецессия в России становится почти неизбежной

Институт международных финансов (IIF, глобальная ассоциация банков) 23 марта, до обращения Путина к россиянам, понизил свой прогноз по росту ВВП России до минус 1,3%. До пандемии и падения цен на нефть IIF прогнозировал рост ВВП России на 1,8% в 2020 году.
РБК вчера в 00:00
Политика

Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии

Ранее Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы закрыла для российских самолетов, направлявшимся на помощь Италии, свое воздушное пространство.
ФАН вчера в 20:25
Политика

La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии

Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина, 80% поставок российского оборудования бесполезны в отличие от того, что поставляет Китай.
РБК 26 марта в 08:58
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 26 марта в 07:18
Общество

Метро в Ухане частично возобновило работу

В Ухане, откуда началось распространение коронавируса, снова запустили метро.
Телеканал 360° 01:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное