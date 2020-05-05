Политика
Газета.RuКремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о вкусовых предпочтениях первых лиц СССР и РФ - Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Единого списка запрещенных продуктов, которые никогда не появятся на столе у первых лиц государства, не существует, здесь все зависит от личных предпочтений — так, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев терпеть не мог дичь, а первый президент России Борис Ельцин не любил морепродукты, об этом в интервью РИА Новости рассказал легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.РИА Новостивчера в 21:06
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Курс рубля растет на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись ростом рубля.
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Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
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Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 297 пациентов
Как сообщила журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 297 человек.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03 мая в 03:37
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Мало кому известно, что вскоре после нападения войск нацистской Германии на СССР, ленинградские танкостроители приступили к созданию танков будущего.
Российская газета вчера в 06:10
Происшествия
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
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Происшествия
Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений.
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Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
Общество
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В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Лос-Анджелеса в Москву
Спецрейс авиакомпании Аэрофлот с гражданами РФ на борту вылетел из Лос-Анджелеса в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
NewInform 02:31
Происшествия
В результате обстрела в Донецке трое детей получили ранения
На окраине Донецка произошел обстрел со стороны украинских военных, в результате которого трое детей получили ранения.
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Общество
В больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин
Москва, 5 мая 2020, 10:07 — REGNUM Член президиума Российской академии наук, академик Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке, об этом 5 мая сообщил президент РАН Александр Сергеев.
REGNUM 03:07
Общество
Алтидор: «Нам показали НЛО, но людям все равно из-за коронавируса»
Нападающий "Торонто" Жози Алтидор рассказал о видеозаписях Пентагона, на которых показаны неопознанные летающие объекты.
Soccer.ru 03:04
Экономика
Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство России приняло постановление, которым освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 02:55
Здоровье
Прием больных с коронавирусом начинает еще одна больница Калуги
Еще 40 коек подготовлено для приема больных в Клинической больнице №8 Обнинска.
Kaluga24.tv 02:33
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Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
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В Швеции назвали две основные меры по борьбе с коронавирусом
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БИЗНЕС Online 03:04
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В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов
ТАСС вчера в 18:27
Экономика
Власти выделили 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
Малому и среднему бизнесу Алтайского края из федерального бюджета выделили дополнительные средства в качестве поддержки на время ограничительных мер в связи с коронавирусом.
АМИТЕЛ 02:50
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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В Карелии за сутки коронавирусом заболели 12 человек
12 человек заболели за сутки коронавирусом в Карелии.
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Футбол
Бербатов: в Англии увидел футболистов, похожих на бодибилдеров
Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов поделился воспоминаниями о переезде в Англию.
Чемпионат 03:33
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $27,8 за баррель
Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области выросло до 1144
За сутки в Свердловской области зафиксировали 53 новых случая заражения коронавирусом в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Туре, Нижнем Тагиле, Заречном, Ивделе, Карпинске, Кушве, Первоуральске и Полевском.
РБК Екатеринбург вчера в 08:17