Политика

Газета.RuГазета.RuКремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о вкусовых предпочтениях первых лиц СССР и РФ - Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Шеф-повар Кремля рассказал о «запрещенных» блюдах на столе первых лиц

Единого списка запрещенных продуктов, которые никогда не появятся на столе у первых лиц государства, не существует, здесь все зависит от личных предпочтений — так, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев терпеть не мог дичь, а первый президент России Борис Ельцин не любил морепродукты, об этом в интервью РИА Новости рассказал легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
РИА Новостивчера в 21:06

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Шеф-повар Кремля раскрыл тайну меню первых лиц государства

ТК Звездавчера в 21:47

Кремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

РБКвчера в 22:30

Шеф-повар Кремля раскрыл меню первых лиц страны

URA.Ruвчера в 21:58

Шеф-повар Кремля рассказал о «запрещенных» блюдах на столе лидеров страны

Известиявчера в 22:59

Шеф-повар Кремля рассказал о вкусах Горбачева, Ельцина и Путина

Телеканал 360°вчера в 21:21

Кремлевский шеф-повар назвал «запрещенные» блюда на столе первых лиц

РЕН ТВвчера в 21:19

Шеф-повар Кремля рассказал о «запрещенных» блюдах на столе первых лиц

РИА Новостивчера в 21:06
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

RT на русском 01:13
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Происшествия

Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью

Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакататстрофы.
BFM.ru 02:01
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Здоровье

В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение.
РБК вчера в 10:14
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
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Общество

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,6K
Общество

Команда Telegram раскрыла детали возврата средств инвесторам из США

Американские инвесторы смогут вернуть не более 72% средств, вложенных в покупку токенов Gram, следует из нового предложения команды Telegram.
Коммерсантъ 01:31
4
Общество

Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
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Происшествия

В Новосибирской области подтвердили 65 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 5 мая число подтвержденных случаев коронавируса в Новосибирской области составило 746.
RuNews24.ru 00:27
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Общество

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с 300 россиянами

РБК 00:38
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Здоровье

Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»

"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
Происшествия

В Шереметьево из-за отказа двигателя экстренно сел самолет SSJ-100

REGNUM 00:43
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Общество

В «Сокольниках», «Экспоцентре» и на ВДНХ разместят временные госпитали

Самый большой павильон на ВДНХ — № 75 — тоже перестраивают под временный госпиталь.
Вести.Ru вчера в 14:52
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Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
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Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
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Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Lenta.ru вчера в 17:40
Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
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Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 10:22
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Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
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Здоровье

Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады

Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
Областная газета 01:05
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Политика

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Lenta.ru 01:28
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $28

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск.
ТАСС вчера в 21:01
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его состоянии

Пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков сообщил, что Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение.
Страна Советов on-line вчера в 13:32
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