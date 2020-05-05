Единого списка запрещенных продуктов, которые никогда не появятся на столе у первых лиц государства, не существует, здесь все зависит от личных предпочтений — так, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев терпеть не мог дичь, а первый президент России Борис Ельцин не любил морепродукты, об этом в интервью РИА Новости рассказал легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

с чего всё началось

Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о вкусовых предпочтениях первых лиц СССР и РФ - Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".

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