Политика

РБКРБККремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

У каждого из российских лидеров есть или были свои предпочтения в еде, однако единого списка запрещенных продуктов и блюд не существует. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин. Галкин застал еще Леонида Брежнева, который любил дичь.
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Шеф-повар Кремля рассказал о «запрещенных» блюдах на столе первых лиц

Единого списка запрещенных продуктов, которые никогда не появятся на столе у первых лиц государства, не существует, здесь все зависит от личных предпочтений — так, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев терпеть не мог дичь, а первый президент России Борис Ельцин не любил морепродукты, об этом в интервью РИА Новости рассказал легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
РИА Новости21:06

Подробнее о событии

Шеф-повар Кремля рассказал о «запрещенных» блюдах на столе лидеров страны

Известия22:59

Кремлевский шеф-повар назвал «запрещенные» блюда на столе первых лиц

РЕН ТВ21:19

Шеф-повар Кремля раскрыл меню первых лиц страны

URA.Ru21:58

Шеф-повар Кремля раскрыл тайну меню первых лиц государства

ТК Звезда21:47

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Телеканал 360°21:21

Кремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

РБК22:30

Шеф-повар Кремля рассказал о «запрещенных» блюдах на столе первых лиц

РИА Новости21:06
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