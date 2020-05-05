Политика
РБККремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны
У каждого из российских лидеров есть или были свои предпочтения в еде, однако единого списка запрещенных продуктов и блюд не существует. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин. Галкин застал еще Леонида Брежнева, который любил дичь.
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с чего всё началось
Единого списка запрещенных продуктов, которые никогда не появятся на столе у первых лиц государства, не существует, здесь все зависит от личных предпочтений — так, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев терпеть не мог дичь, а первый президент России Борис Ельцин не любил морепродукты, об этом в интервью РИА Новости рассказал легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.РИА Новостивчера в 21:06
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