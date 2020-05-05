Политика

РБКРБККремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

У каждого из российских лидеров есть или были свои предпочтения в еде, однако единого списка запрещенных продуктов и блюд не существует. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин. Галкин застал еще Леонида Брежнева, который любил дичь.
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Шеф-повар Кремля рассказал о «запрещенных» блюдах на столе первых лиц

Единого списка запрещенных продуктов, которые никогда не появятся на столе у первых лиц государства, не существует, здесь все зависит от личных предпочтений — так, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев терпеть не мог дичь, а первый президент России Борис Ельцин не любил морепродукты, об этом в интервью РИА Новости рассказал легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
РИА Новостивчера в 21:06

Подробнее о событии

Шеф-повар Кремля рассказал о «запрещенных» блюдах на столе лидеров страны

Известиявчера в 22:59

Шеф-повар Кремля рассказал о «запрещенных» блюдах на столе первых лиц

РИА Новостивчера в 21:06

Шеф-повар Кремля раскрыл меню первых лиц страны

URA.Ruвчера в 21:58

Шеф-повар Кремля раскрыл тайну меню первых лиц государства

ТК Звездавчера в 21:47

Шеф-повар Кремля рассказал о вкусах Горбачева, Ельцина и Путина

Телеканал 360°вчера в 21:21

Кремлевский шеф-повар назвал «запрещенные» блюда на столе первых лиц

РЕН ТВвчера в 21:19

Кремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

РБКвчера в 22:30
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Здоровье

В Калининградской области около 350 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать.
RT на русском вчера в 12:51
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Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Экономика

СМИ: Большинство системообразующих компаний России связаны с олигархами и госструктурами

Активисты волонтерского проекта RAVEN проанализировали позднеапрельскую редакцию списка системообразующих предприятий России и выяснили, кого преимущественно собираются спасать власти.
Росбалт вчера в 20:34
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Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

ТАСС вчера в 22:21
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Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Общество

Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии вспышки коронавируса

Разведывательный союз «Пять глаз», в который входят спецслужбы Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, представил пятнадцатистраничное досье, в котором они обвиняют власти Китая в том, что они замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
Вести Подмосковья 03 мая в 02:21
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Общество

Садово-дачные маршруты в Самаре запустят к середине июня

Администрация Самары ищет перевозчиков на 29 садово-дачных автобусных маршрутов. Аукцион по выбору подрядчиков назначен на 3 июня.
Другой город (Самара) вчера в 09:11
Общество

В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности

Сергей Цивилев 4-го мая в своём обращении к жителям Кузбасса сообщил, что режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11-го мая включительно.
Вести Кузбасс вчера в 08:12
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Здоровье

516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке

Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
РЕН ТВ 02 мая в 03:17
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Общество

The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое

Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM вчера в 16:49
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Политика

Администрация США предупредила штаты о вмешательстве РФ в выборы-2020

Министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупредило о возможном, по ее мнению, вмешательстве в предстоящие президентские выборы и перечислило методы такого вмешательства, сообщило агентство Associated Press.
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Футбол

Фёдор Смолов прилетел в Испанию

Чемпионат вчера в 21:35
Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
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Общество

В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии

Москва 24 вчера в 19:29
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Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
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Общество

Столичным школьникам выставят итоговые оценки за год 15 мая

РИАМО вчера в 05:27
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Общество

В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:57
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Шоу-бизнес

13-летняя дочь Александра Абдулова покорила своей красотой

Пользователи Instagram восхитились дочерью знаменитого российского актера Александра Абдулова, уже покойного.
Shraibikus News 03 мая в 16:51
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Общество

Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области

Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский.
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Богомолов сообщил о дате премьеры сериала про ангарского маньяка

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Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
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Политика

Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы

Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
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Поликлиники и больницы Кузбасса перейдут на новые условия работы

Поликлиники и больницы Кузбасса перейдут на новые безопасные условия работы с пациентами в связи с эпидемией коронавируса.
Ugpressa.ru вчера в 15:35
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Происшествия

В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом

Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:36
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Общество

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
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Общество

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Здоровье

В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 635 человек

Почти 90 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число выявленных заболевших достигло 635, сообщает правительство региона.
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