Единого списка запрещенных продуктов, которые никогда не появятся на столе у первых лиц государства, не существует, здесь все зависит от личных предпочтений — так, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев терпеть не мог дичь, а первый президент России Борис Ельцин не любил морепродукты, об этом в интервью РИА Новости рассказал легендарный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

с чего всё началось

У каждого из российских лидеров есть или были свои предпочтения в еде, однако единого списка запрещенных продуктов и блюд не существует. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин. Галкин застал еще Леонида Брежнева, который любил дичь.

Здоровье В Калининградской области около 350 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать. 5,2K

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1K

Политика Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. 2,5K

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 86

Общество Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии вспышки коронавируса Разведывательный союз «Пять глаз», в который входят спецслужбы Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, представил пятнадцатистраничное досье, в котором они обвиняют власти Китая в том, что они замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане. 1,2K

Общество Садово-дачные маршруты в Самаре запустят к середине июня Администрация Самары ищет перевозчиков на 29 садово-дачных автобусных маршрутов. Аукцион по выбору подрядчиков назначен на 3 июня.

Общество В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности Сергей Цивилев 4-го мая в своём обращении к жителям Кузбасса сообщил, что режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11-го мая включительно. 53

Здоровье 516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 63

Общество The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США. 279

Политика Администрация США предупредила штаты о вмешательстве РФ в выборы-2020 Министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупредило о возможном, по ее мнению, вмешательстве в предстоящие президентские выборы и перечислило методы такого вмешательства, сообщило агентство Associated Press. 14

Политика ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph. 140

Общество В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета». 430

Общество В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб. 75

Общество Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский.

Кино Богомолов сообщил о дате премьеры сериала про ангарского маньяка Премьера сериала «Хороший человек», снятого по мотивам истории об ангарском маньяке, впервые покажу осенью 2020 года, сообщил режиссер проекта Константин Богомолов.

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 127

Политика Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.