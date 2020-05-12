Коронавирус
Lenta.ruНазваны полезные в условиях эпидемии коронавируса продукты
Полезными в условиях эпидемии продуктами являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески, сообщила врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
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с чего всё началось
Простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески помогут организму во время распространения коронавируса, считает врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина.РИА Новостивчера в 20:12
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В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
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Общество
Всех жителей Уханя протестируют на коронавирус
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При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек
Коммерсантъ 00:56
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РИА Новости 02:20
Общество
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В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
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"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.
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На Кубани местные власти продлили карантин до 23 мая.
Evo-rus.com вчера в 15:06
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Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Футбол
Игрок «Реала» Йович едва выжил после падения со стены дома
Как сообщил источник, близкий к семье футболиста, Йович каким-то образом упал с большой высоты, а именно - со стены своего дома.
Газета.Ru 02:14
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Москве
В Москве с 12 мая во всех открытых общественных местах вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.
Интерфакс вчера в 17:05
Общество
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
РИА Новости вчера в 20:20
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
В Крыму режим самоизоляции продлили до лета
В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Московский Комсомолец вчера в 09:24
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Призывные комиссии в России могут возобновить работу с 12 мая
Еще в начале апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая.
Бийский рабочий вчера в 21:55
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня вчера в 10:51
Гаджеты
LG Wing — самый необычный смартфон последних лет
Источники предоставили первые сведения о необычном смартфона южнокорейской компании LG, который проходит под кодовым названием Wing.
iXBT.com 01:41
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Первый автомост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Мост через реку Амур около Благовещенска, соединяющий Россию и Китай, разрешили ввести в эксплуатацию.
Daily Storm вчера в 23:02
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
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Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
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Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
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Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Здоровье
В Челябинской больнице пациентка пожаловалась на обед из 25 макарон
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Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
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Игры
В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей
Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
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