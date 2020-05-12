Простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески помогут организму во время распространения коронавируса, считает врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина.

с чего всё началось

Полезными в условиях эпидемии продуктами являются простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески, сообщила врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.

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