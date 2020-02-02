Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео. Ролик размещен в Telegram-канале 112. На видео Кушиташвили и его приятель Овик Оганисян заходят в подъезд на Фрунзенской набережной, где они искали закладку.

Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

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