Экономика
REGNUMКричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии. Страховые пенсии неработающих пенсионеров РФ с 1 января 2020 года будут проиндексированы на 6,6%, что обеспечит рост выплат в среднем на 1 тыс. рублей в месяц.
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Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Происшествия
В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка
В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Происшествия
Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» арестован в Петербурге
Предпринимателя и учредителя ООО "Циклон КЗС" Анатолия Болотова, задержанного по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также задержали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, арестовали в Петербурге.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Совфед одобрил закон о введении налога для самозанятых в 19 регионах
Совет Федерации одобрил закон, который расширяет с 1 января 2020 года действие налога для самозанятых ещё на 19 регионов.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах
За грубое нарушение порядка деятельности (имеется в виду неоднократное нарушение - более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, для юрлиц - 5 миллионов рублей.
Футбол
«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от португальской "Бенфики" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Культура
В Google назвали самых популярных людей года в России
Певица Юлия Началова, президент Украины Владимир Зеленский и продюсер Бари Алибасов попали в список самых популярных персон 2019 года по версии компании Google.
Армия и оружие
США вернули Южной Корее четыре военные базы
Армия США вернула под контроль Южной Кореи четыре военные базы после длительных дискуссий о загрязнении местности в результате использования баз американскими военными.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Дима Билан не будет петь на концерте звезд "Евровидения" с участием Сергея Лазарева, передает Super.ru.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Политика
Памфилова назвала выборы поводом, а не причиной протестов
Выборы депутатов в Мосгордуму 8 сентября были не причиной, а поводом для протестов, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Здоровье
Диетолог опровергла утверждения о вреде некоторых продуктов
Биатлон
Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему российский биатлон жив
«Российский биатлон жив» Уверен, что уже в Хохфильцене результаты будут лучше и будет более яростная борьба в эстафетах.
Наука
В человеческой сетчатке нашли «часовые» клетки
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Итоги года: десять главных событий в науке
Первого января 2019 года американский космический зонд New Horizons сблизился с Ультима Туле, карликовой планетой в 6,5 миллиарда километров от Солнца (в 43 раза дальше, чем Земля отстоит от Солнца).
Общество
Именем Виктора Цоя назвали клеща
Клещ имени Виктора Цоя живет в почве.
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Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.