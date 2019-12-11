Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии. Страховые пенсии неработающих пенсионеров РФ с 1 января 2020 года будут проиндексированы на 6,6%, что обеспечит рост выплат в среднем на 1 тыс. рублей в месяц.

Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться

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