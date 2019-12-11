Экономика

REGNUMREGNUMКричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии. Страховые пенсии неработающих пенсионеров РФ с 1 января 2020 года будут проиндексированы на 6,6%, что обеспечит рост выплат в среднем на 1 тыс. рублей в месяц.
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Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться

REGNUMвчера в 01:15

Миронов призвал не позориться кричащих о «прибавках» к пенсиям

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«Стыдно!». В Госдуме оценили повышение пенсий с нового года

Афанасий-бизнесвчера в 03:21

«Помолчать и не позориться»: Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии

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"Не позорьтесь!" Российский политик раскритиковал Пенсионный фонд

Уралинформбюро05:20

Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии

Инвест-Форсайтвчера в 16:23
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В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
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В частном детском саду Ижевска умерла годовалая девочка

В Ижевске в частном детском саду умерла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Российская газета 05:34
Происшествия

Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» арестован в Петербурге

Предпринимателя и учредителя ООО "Циклон КЗС" Анатолия Болотова, задержанного по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также задержали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, арестовали в Петербурге.
ТАСС вчера в 12:36
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Общество

Совфед одобрил закон о введении налога для самозанятых в 19 регионах

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет с 1 января 2020 года действие налога для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 05:45
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Общество

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

За грубое нарушение порядка деятельности (имеется в виду неоднократное нарушение - более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, для юрлиц - 5 миллионов рублей.
РИА Новости 05:40
Футбол

«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от португальской "Бенфики" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:54
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.
Телеканал 360° 04:05
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Культура

В Google назвали самых популярных людей года в России

Певица Юлия Началова, президент Украины Владимир Зеленский и продюсер Бари Алибасов попали в список самых популярных персон 2019 года по версии компании Google.
Известия 04:48
Армия и оружие

США вернули Южной Корее четыре военные базы

Армия США вернула под контроль Южной Кореи четыре военные базы после длительных дискуссий о загрязнении местности в результате использования баз американскими военными.
REGNUM 03:49
Музыка

Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»

Дима Билан не будет петь на концерте звезд "Евровидения" с участием Сергея Лазарева, передает Super.ru.
Газета.Ru 04:34
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
News.ru вчера в 11:47
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
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В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах

По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
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Памфилова назвала выборы поводом, а не причиной протестов

Выборы депутатов в Мосгордуму 8 сентября были не причиной, а поводом для протестов, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
Коммерсантъ 05:25
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Политика

В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа в Вашингтоне

Lenta.ru 05:20
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Экономика

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК 03:32
Здоровье

Диетолог опровергла утверждения о вреде некоторых продуктов

Вечерние Челны 00:41
Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему российский биатлон жив

«Российский биатлон жив» Уверен, что уже в Хохфильцене результаты будут лучше и будет более яростная борьба в эстафетах.
Чемпионат вчера в 12:15
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В человеческой сетчатке нашли «часовые» клетки

Наука и жизнь 09 декабря в 00:06
Космос

Итоги года: десять главных событий в науке

Первого января 2019 года американский космический зонд New Horizons сблизился с Ультима Туле, карликовой планетой в 6,5 миллиарда километров от Солнца (в 43 раза дальше, чем Земля отстоит от Солнца).
Naked Science вчера в 10:58
Общество

Именем Виктора Цоя назвали клеща

Клещ имени Виктора Цоя живет в почве.
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Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Evo-rus.com 02:59
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СК завершил расследование дела о нападении на дом Памфиловой

РИА Новости 02:46
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Миронов Сергей Михайлович
Российский политик. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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