Общество
REGNUMКричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии. Страховые пенсии неработающих пенсионеров РФ с 1 января 2020 года будут проиндексированы на 6,6%, что обеспечит рост выплат в среднем на 1 тыс. рублей в месяц.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Общество
В Калининграде полицейским дали «приказ» вырезать снежинки
Сотрудники УМВД России по Калининградской области разослали от имени руководства поддельный приказ о том, что полицейские должны вырезать снежинки из бумаги, передает телеканал "Звезда".
Шоу-бизнес
О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Культура
ТНТ получил права на трансляцию сериала с Зеленским от шведского дистрибутора «Квартала 95»
Телеканал ТНТ получил права на трансляцию сериала "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским от шведской Eccho Rights - дистрибутора студии "Квартал 95", рассказали в пресс-службе студии.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Экономика
Совфед одобрил закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года
Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Авто
В 2021 году появится Lada Granta нового поколения
Известно, что главным инженером проекта новой версии Лады гранты назначен Василий Батищев.
Политика
Премьер Украины допустил возможность начала «газовой войны» с РФ
5.ua Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допустил возможность начала "газовой войны" с Россией.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Апелляционная инстанция ВТО осталась без судей
На этой неделе ВТО осталась без апелляционной инстанции, поскольку истекают полномочия у двух из трех оставшихся ее членов.
Общество
В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре
В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в раде
Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Авто
Россиян предупредили о том, что в 2020 году автомобили подорожают
В 2020 году цены на автомобили вырастут, будет снижение продаж авто на уровне 8%. Такой прогноз дала на своем сайте Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).Не смотря на падение спроса автопроизводители будут вынуждены удерживать цены из-за колебания курса рубля, повышения ставки утильсбора и инфляции.
Футбол
Депай вступил в драку с болельщиком «Лиона»
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Общество
Нобелевские премии вручили в Стокгольме
В филармонии Стокгольма состоялось официальное вручение Нобелевских премий.
Кино
Объявлен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Шоу-бизнес
Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт
Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Меркель назвала Путина победителем нормандского саммита
Канцлер Германии Ангела Меркель после завершения саммита "нормандской четверки" в Париже назвала российского президента Владимира Путина победителем.
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Экономика
СМИ сообщили о росте цен на авиабилеты в 2020 году
В 2020 году цена на авиаблеты в России продолжит расти, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).