Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии. Страховые пенсии неработающих пенсионеров РФ с 1 января 2020 года будут проиндексированы на 6,6%, что обеспечит рост выплат в среднем на 1 тыс. рублей в месяц.

Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться

Общество В Калининграде полицейским дали «приказ» вырезать снежинки Сотрудники УМВД России по Калининградской области разослали от имени руководства поддельный приказ о том, что полицейские должны вырезать снежинки из бумаги, передает телеканал "Звезда".

Экономика Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.

Политика Апелляционная инстанция ВТО осталась без судей На этой неделе ВТО осталась без апелляционной инстанции, поскольку истекают полномочия у двух из трех оставшихся ее членов.

Общество В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.

Политика Украинского депутата госпитализировали после драки в раде Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.

Авто Россиян предупредили о том, что в 2020 году автомобили подорожают В 2020 году цены на автомобили вырастут, будет снижение продаж авто на уровне 8%. Такой прогноз дала на своем сайте Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).Не смотря на падение спроса автопроизводители будут вынуждены удерживать цены из-за колебания курса рубля, повышения ставки утильсбора и инфляции.

Происшествия В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора» «Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Политика Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.