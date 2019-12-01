Общество

REGNUMREGNUMКричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии. Страховые пенсии неработающих пенсионеров РФ с 1 января 2020 года будут проиндексированы на 6,6%, что обеспечит рост выплат в среднем на 1 тыс. рублей в месяц.
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Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться

REGNUMвчера в 01:15

«Стыдно!». В Госдуме оценили повышение пенсий с нового года

Афанасий-бизнесвчера в 03:21

«Помолчать и не позориться»: Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии

Регион online03:25

Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии

Инвест-Форсайтвчера в 16:23
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Тарантино планирует снять третью часть «Убить Билла»

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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
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Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей

За максимальную конфигурацию придется отдать 52 599 долларов или 3,3 млн рублей.
Piter.tv 03:00
Политика

ФРГ: Санкции США против «Северного потока-2» подрывают суверенитет ЕС

Итоги саммита «нормандской четверки» могут быть поставлены под сомнение благодаря санкциям США против «Северного потока-2», заявили представители Восточного комитета немецкой экономики.
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Заявление выглядело довольно популистским, председатель профсоюза Анастасия Васильева открыто обвинила врачей онкоцентра в убийстве, а Рыков, не изменяя себе, потребовал уволить новое руководство НМИЦ Блохина и вернуть на работу профессора Менткевича и его команду, чтобы не погибли новые дети.
Readovka.ru 09 декабря в 09:00
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Происшествия

Число жертв перестрелки в Нью-Джерси выросло до шести

Шесть человек погибли в результате перестрелки в Джерси-Сити, расположенным в американском штате Нью-Джерси.
Газета.Ru вчера в 21:14
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Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине

Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
iReactor 02:18
Политика

СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.
Аргументы и Факты 02:07
Происшествия

Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы

Обвиняемый в убийстве сестры сумел выбраться из стеклянной клетки в зале судебных заседаний.
Lenta.ru 01:48
Общество

Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской

Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
РИА Новости 03:42
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Футбол

«Интер» проигрывает резервистам «Барселоны» и вылетает из ЛЧ

Победный мяч за «Барселону» забил Анссумане Фати. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Лион» вырывает ничью и выходит в плей-офф ЛЧ.
ГЛАС.RU вчера в 22:36
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Армия и оружие

В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

RT на русском 03:02
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Би-порт вчера в 08:05
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Технологии

Windows 7 будет настаивать обновиться до Windows 10

В последнем обновлении для Windows 7 появилось полноэкранное окно, которое предлагает обновиться до Windows 10.
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Общество

В России назначен хайтек-омбудсмен

В России появился хайтек-омбудсмен. Им стала первый заместитель гендиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова.
BFM.ru 04:19
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей

Известно, что с 31 декабря 2019 года мессенджер перестанет поддерживаться телефонами с Windows Phone.
Россия.Кубань 04:15
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
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Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
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Каталонская полиция просит вновь перенести матч «Барселоны» и «Реала»

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Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

Как пишет ТАСС, по словам президента России, этом может произойти в том случае, если Киев получит в Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям.
Национальная служба новостей вчера в 10:31
Общество

На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков

Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Большое Радио вчера в 04:50
Здоровье

Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
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Футбол

Луценко признан лучшим игроком декабря в РПЛ

Нападающий ФК Арсенал (Тула) Евгений Луценко признан лучшим футболистом декабря в РПЛ.
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Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
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Миронов Сергей Михайлович
Российский политик. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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