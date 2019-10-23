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Вести.RuВести.RuКриминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию

Криминального авторитета Тариэла Ониани, известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В аэропорту Шереметьево Ониани передали испанским правоохранительным органам, передает телеканал "Россия 24".
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Криминального авторитета Тариэла Ониани (Мулухова), известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию, сообщила
 официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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