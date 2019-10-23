Происшествия
ИзвестияКриминального авторитета Тариэла Ониани экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Тариэла Ониани экстрадировали из России в Испанию. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в МВД РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Экономика
Госдума приняла проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума утвердила в первом чтении проект федерального бюджета на следующий год и плановый период на 2021-2022 годов.
УтроNews 07:50
Здоровье
Врач назвал первые признаки гипертонического криза
«Вечерняя Москва» поговорила с заведующим терапевтическим отделением клинической больницы № 1 Сергеем Стеблецовым, который рассказал, как распознать гипертонический криз и когда пора вызывать скорую.
Вечерняя Москва 07:19
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Энергетика
В ФАР прокомментировали сообщения о падении спроса на бензин
Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин.
RT на русском вчера в 14:48
Происшествия
Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.
Газета.Ru 10:35
Общество
Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей
Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
Спорт
Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA
Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 11:05
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
Во вторник Путин и Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии.
РИА Новости 09:33
Кино
Первые зрители нового «Терминатора» высоко оценили фильм
Как сообщили первые зрители боевика, фильм является "лучшей лентой о Терминаторе", представляя собой микс из лучших моментов первой и второй части.
Discover24 09:09
Армия и оружие
Госдеп США: Применение силы против Турции даже не обсуждалось
Спецпредставитель госдепа США по Сирии прокомментировал военную операцию Анкары на севере арабской республики.
Фонтанка.Ру 11:17
Армия и оружие
Асад встретился на передовой в Идлибе с сирийскими военными
Президент Сирии Башар Асад встретился на передовой линии в провинции Идлиб с сирийскими военнослужащими, сообщает 22 октября SANA.
REGNUM вчера в 05:36
Общество
Украину признали самой бедной страной Европы
Украина попала на последнее место рейтинга стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы в 2019 году.
Lenta.ru 10:19
Политика
Глава Египта вслед за Эрдоганом повторил костюм Путина
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пришёл на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в похожем костюме — в чёрном пиджаке, белой рубашке и с красным галстуком.
News.ru 10:34
Политика
На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
RT на русском 10:58
Происшествия
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Кино
Тизер: Netflix выпустит нового «Призрака в доспехах»
Российская газета 06:10
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Общество
Богатая семья из России ищет в Лондоне дворецкого, похожего на Дживса
Как сообщает The Guardian, объявление разместила «богатая семья выходцев из России».
РБК 10:41
Политика
Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд.
Газета.Ru 07:28
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Армия и оружие
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа
Как сообщает РИА Новости, Москва требует от Вашингтона покинуть район военной базы Эт-Танф на юге Сирии.
Российская газета 11:22
Общество
«Русский Букер» приостановил работу
Как уточняется на сайте, организаторы были вынуждены закрыть награду из-за отсутствия средств на аренду офиса и минимальные текущие траты, но закрытие фонда "Русский Букер" пока не планируется, что дает возможность для возобновления премии.
РИА Новости 10:33
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
ГЛАС.RU 05:04
Политика
Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Мэр Киева Виталий Кличко попытался выбить телефон у журналиста во время встречи с жителями Соломенского района.
РИА Новости 09:09
Хоккей
Кошечкину порезали шею коньком в матче с «Ак Барсом»
Нева Спорт 11:01
Футбол
Футболист «Крыльев Советов» Анюков дисквалифицирован на два матча ЧР
Воскресная игра 13-го тура чемпионата России в Оренбурге завершилась победой гостей со счетом 1:0. В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади самарцев на бровке произошла потасовка с участием игроков и тренеров команд, по итогам которой красные карточки получили главные тренеры "Крыльев Советов" и "Оренбурга" Миодраг Божович и Владимир Федотов, а также Анюков.
РИА Новости 10:18
Футбол
Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина
Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
Общественное телевидение России 21 октября в 21:53
Происшествия
Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.
РИА Новости 11:06