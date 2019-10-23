с чего всё началось

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию. Об этом РИА "Новости" рассказала официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

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Общество СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».

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Армия и оружие Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".

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Политика Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.

Армия и оружие На Украине признали бесполезность своих бронекатеров Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.

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Происшествия Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на детекторе лжи Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.