с чего всё началось

Российская Федерация экстрадировала в Испанию криминального авторитета Тариэла Ониани (Мулухова), более известного как Таро. Об этом сегодня, 23 октября, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Криминальный авторитет Таро экстрадирован из России в Испанию

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