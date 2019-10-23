Происшествия
REGNUMКриминальный авторитет Таро экстрадирован из России в Испанию
Российская Федерация экстрадировала в Испанию криминального авторитета Тариэла Ониани (Мулухова), более известного как Таро. Об этом сегодня, 23 октября, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
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Криминального авторитета Тариэла Ониани (Мулухова), известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Аргументы и Фактывчера в 12:24
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