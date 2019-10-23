с чего всё началось

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию. Об этом РИА "Новости" рассказала официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

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