с чего всё началось

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию. Об этом РИА "Новости" рассказала официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Экономика Россиян предупредили о росте цен на гречку Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.

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Общество Генпрокуратура хочет запретить публикации о преступлениях подростков Генпрокуратура России выступила с предложением запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений.

Политика Трамп отменил санкции против Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился снять все санкции с Турции, введенные в ответ на военную операцию в Сирии.

Происшествия Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области Появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Ростовской области, соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

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Общество Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер» Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.

Общество Украинцев признали самыми бедными в Европе "Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как 26 – ниже среднего показателя по Европе", – говорится в исследовании.

Армия и оружие Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.

Общество В Росатоме прокомментировали сообщения о ввозе радиоактивных отходов Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").

Политика Зеленский озвучил условия проведения нормандского саммита Существует лишь два условия для проведения нормандского саммита: согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск на трех участках в Донбассе.

Политика Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество МВД потребовало заблокировать статью о кетамине МВД попросило Роскомнадзор заблокировать статью "Репортаж из кетаминового транса" об истории исследований этого вещества.

Спорт Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.

Общество Продажу пива на российских стадионах одобрили Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.

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Общество Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.

Происшествия В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

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