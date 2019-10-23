Происшествия
Газета.RuКриминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию. Об этом РИА "Новости" рассказала официальный представитель МВД страны Ирина Волк.
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Криминального авторитета Тариэла Ониани (Мулухова), известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Аргументы и Факты12:24
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Существует лишь два условия для проведения нормандского саммита: согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск на трех участках в Донбассе.
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REGNUM 06:15
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МВД попросило Роскомнадзор заблокировать статью "Репортаж из кетаминового транса" об истории исследований этого вещества.
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В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
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Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
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Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
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В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
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В России рекордно обрушился спрос на бензин
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Газета.Ru 21 октября в 23:49