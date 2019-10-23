Происшествия

Газета.RuГазета.RuКриминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию. Об этом РИА "Новости" рассказала официальный представитель МВД страны Ирина Волк.
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Криминального авторитета Тариэла Ониани (Мулухова), известного как Таро, экстрадировали из России в Испанию, сообщила
 официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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