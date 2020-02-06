Обвиняемый действовал согласно распределению ролей, в частности, Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для установления его образа жизни и выбора места убийства. Кроме того, именно он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем киллер стрелял в жертву.

Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

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