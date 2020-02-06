Происшествия
РБКСК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Читать в источнике
Оценить85
Обвиняемый действовал согласно распределению ролей, в частности, Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для установления его образа жизни и выбора места убийства. Кроме того, именно он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем киллер стрелял в жертву.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Культура
Шоу Собчак на Первом канале обвинили в плагиате
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Общество
Парфенчиков уволит министра Кайдалова после задержания при получении взятки
Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал задержание министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова.
Здоровье
Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю
Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
Армия и оружие
США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Пентагон провел очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы убедиться в надежности ее систем.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с 64-Мп сенсором
В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция неофициальной информации о смартфоне среднего уровня Galaxy M31, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.
Общество
Португалия ввела ограничения на выдачу «золотых виз»
Португалия начала выдавать "золотые визы" в 2012 году — в обмен на инвестиции в недвижимость на сумму не менее € 500 тыс. В 2016 году этот показатель снизился до € 350 тыс. Получатели ВНЖ должны были провести в стране минимум неделю в первый год после выдачи документов и по две недели в последующие годы.
Футбол
«Рубин» разгромил сербскую «Войводину»
Футбол
Кононов рассказал, какие цели стоят перед ним в «Риге»
Новый главный тренер «Риги» Олег Кононов рассказал, какие цели перед командой поставило руководство клуба.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Здоровье
В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
Политика
Новый руководитель Чувашии переформатировал правительство
Действия в рамках стратегического планирования социально-экономического развития Чувашской Республики должны быть максимально скоординированы.
Политика
В Кремле прокомментировали назначение россиянина премьер-министром ДНР
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что назначение гражданина России Владимира Пашкова главой правительства самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) является неофициальным делегированием официального лица.
Спорт
Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Общество
ВОЗ созывает глобальный форум по коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV.
Футбол
Гвардиола прокомментировал возможный уход Месси из «Барселоны»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из "Барселоны", сообщает Manchester Evening News.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Общество
В московском аэропорту задержали пятерых израильтян
Сотрудники пограничной службы задержали пятерых граждан Израиля в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.
Шоу-бизнес
После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта
Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Кино
Опубликован трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
В сети появился первый трейлер сиквела «Миньоны: Грювитация». История расскажет о первых злодеяниях маленького Грю.
Общество
Команда Haas F1 показала болид 2020 года
Команда Формулы 1 Haas F1, не дожидаясь официальной презентации, показала рендеры своего нового болида для сезона 2020 года.
Хоккей