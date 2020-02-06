Происшествия

РБКРБКСК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Читать в источнике
Комментировать66
Светлана Петренко
Обвиняемый действовал согласно распределению ролей, в частности, Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для установления его образа жизни и выбора места убийства. Кроме того, именно он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем киллер стрелял в жертву.
— Светлана ПетренкоРоссийская газета 06:16

Подробнее о событии

Криминального авторитета отправили в СИЗО по делу об убийстве Япончика

Lenta.ru09:30

Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика

RT на русском09:10

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Интерфакс08:08

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Коммерсантъ09:12

Суд в Москве арестовал обвиняемого в соучастии в убийстве Япончика

ТАСС07:51

В суде рассказали о связях фигуранта по делу об убийстве Япончика

РИА Новости08:40

Суд арестовал подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Культура

Шоу Собчак на Первом канале обвинили в плагиате

Культуромания вчера в 09:43
Политика

Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
Общество

Парфенчиков уволит министра Кайдалова после задержания при получении взятки

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал задержание министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова.
Столица на Онего 11:11
Здоровье

Сотрудники детской больницы в Благовещенске требуют прекратить травлю

Речь идет о многочисленных публикациях, где сказано, что многие пациенты детской больницы заразились гепатитом С из-за нарушения там эпидемиологических правил.
Эхо Москвы 05:03
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
DP.RU 09:45
Политика

Тимошенко повредила палец во время очередной потасовки в Раде

Труд 10:27
Армия и оружие

США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Пентагон провел очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы убедиться в надежности ее систем.
Инфорос вчера в 06:51
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с 64-Мп сенсором

В распоряжении сетевых источников оказалась новая порция неофициальной информации о смартфоне среднего уровня Galaxy M31, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.
3DNews вчера в 07:33
Общество

Португалия ввела ограничения на выдачу «золотых виз»

Португалия начала выдавать "золотые визы" в 2012 году — в обмен на инвестиции в недвижимость на сумму не менее € 500 тыс. В 2016 году этот показатель снизился до € 350 тыс. Получатели ВНЖ должны были провести в стране минимум неделю в первый год после выдачи документов и по две недели в последующие годы.
РБК 11:03
Футбол

«Рубин» разгромил сербскую «Войводину»

Советский спорт 09:27
Футбол

Кононов рассказал, какие цели стоят перед ним в «Риге»

Новый главный тренер «Риги» Олег Кононов рассказал, какие цели перед командой поставило руководство клуба.
Матч ТВ 10:55
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Экспресс газета 07:03
Здоровье

В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
РБК 11:16
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Известия вчера в 05:59
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
РИА Новости вчера в 01:11
Политика

Новый руководитель Чувашии переформатировал правительство

Действия в рамках стратегического планирования социально-экономического развития Чувашской Республики должны быть максимально скоординированы.
ГТРК Чувашия 05:55
Политика

В Кремле прокомментировали назначение россиянина премьер-министром ДНР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что назначение гражданина России Владимира Пашкова главой правительства самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) является неофициальным делегированием официального лица.
News.ru 05:33
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Вести.Ru 07:44
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

ТАСС 09:53
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову

Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Вестник 05:15
Общество

ВОЗ созывает глобальный форум по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV.
Вести.Ru 10:57
Футбол

Гвардиола прокомментировал возможный уход Месси из «Барселоны»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из "Барселоны", сообщает Manchester Evening News.
Газета.Ru 11:27
Общество

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Известия 04:18
Общество

В московском аэропорту задержали пятерых израильтян

Сотрудники пограничной службы задержали пятерых граждан Израиля в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.
Lenta.ru 09:44
Происшествия

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.
РИА Новости 10:28
Шоу-бизнес

После скандала с дочерью Любовь Успенская находилась на грани инсульта

Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта.
Аргументы недели вчера в 11:37
Кино

Опубликован трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

В сети появился первый трейлер сиквела «Миньоны: Грювитация». История расскажет о первых злодеяниях маленького Грю.
Inc-news.ru 03 февраля в 13:28
Общество

Команда Haas F1 показала болид 2020 года

Команда Формулы 1 Haas F1, не дожидаясь официальной презентации, показала рендеры своего нового болида для сезона 2020 года.
Daily-Motor.Ru 09:49
Хоккей

Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне

Парламентская газета вчера в 07:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вячеслав Кириллович Иваньков
Криминальный авторитет и вор в законе, лидер организованной преступной группировки Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное