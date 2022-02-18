В свою очередь экспертный центр при ассоциации займется подготовкой профессиональных суждений по вопросам оборота цифровых финансовых активов и цифровых валют, обеспечением экспертно-аналитическими материалами, обобщением международного опыта.
Информационные агентства сообщают со ссылкой на источники, что Центральный банк России подготовил два законопроекта: о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране, а также о штрафах до 1 млн руб. за нарушение этих требований.
Представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Экс-премьер Украины, депутат Верховной рады и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "1+1" призвала киевские власти обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил выплачивать россиянам доходы от разработки природных ресурсов страны, чтобы у них не складывалось "справедливое ощущение, что все деньги забирают менеджеры госкомпаний и бюджет".
"Хотя доказательства неоднозначны с точки зрения цифр, есть много исследований, которые предполагают, что у небольшой части людей с диабетом второго типа развивается рак поджелудочной железы в течение года после постановки диагноза диабета", — рассказал главный врач британской благотворительной организации Diabetes UK Дэниел Ховарт.