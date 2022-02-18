Будьте в Плюсе

Криптобиржа Binance объявила о вступлении в Ассоциацию банков России

Крупнейшая площадка для обмена криптовалюты теперь входит в Ассоциацию банков России (АБР).
Экономика сегодня
Руководителем экспертного центра назначена GR-директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова.
Интерфакс
В свою очередь экспертный центр при ассоциации займется подготовкой профессиональных суждений по вопросам оборота цифровых финансовых активов и цифровых валют, обеспечением экспертно-аналитическими материалами, обобщением международного опыта.
Интерфакс
Регулятор также считает необходимым запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения россиян в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.
РБК

Подробнее о событии

Криптобиржа Binance вступила в Ассоциацию банков России
ТАСС03:38
Криптобиржа Binance вошла в экспертный центр по цифровым финансовым активам Ассоциации банков России
ПРАЙМ02:46
Криптовалютная биржа Binance вошла в Ассоциацию банков России
iXBT.com16:12
Криптобиржа Binance вошла в Ассоциацию банков России
РЕН ТВ00:58
Криптобиржа Binance вступила в Ассоциацию банков России
Интерфакс00:55
Binance стала первой криптовалютной организацией, которая вошла в Ассоциацию банков России
Finam.Ru02:33
Binance вошла в экспертный совет по цифровым валютам АБР
Коммерсантъвчера в 13:10

Интересное

Фигуристка Валиева будет представлена к государственной награде

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде.
RT на русском06:57

ЦБ разработал законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране

Информационные агентства сообщают со ссылкой на источники, что Центральный банк России подготовил два законопроекта: о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране, а также о штрафах до 1 млн руб. за нарушение этих требований.
Коммерсантъ07:13

Мосгорсуд не стал конфисковывать 62 участка и семь домов у семьи экс-сотрудника ФСБ

Мосгорсуд отклонил апелляционное представление Генпрокуратуры РФ о конфискации 62 участков и семи домов у семьи бывшего сотрудника ФСБ Андрея Васильева, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс03:45

В московском метро двое мужчин избили полицейских

В московском метро на станции «Тульская» двое мужчин избили двух полицейских после требования пройти в комнату полиции для установления личности.
Московский Комсомолец02:40

Глава МИД России Лавров призвал США следовать принципу «пацан сказал – пацан сделал»

Лавров объяснил важность договора фразой «пацан сказал — пацан сделал».
Lenta.ru06:10

В ДНР предотвратили теракт на нефтебазе в Еленовке

Представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском07:31

Лидер «Батькивщины» Тимошенко призвала власти Украины добиться от МВФ списания долгов

Экс-премьер Украины, депутат Верховной рады и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "1+1" призвала киевские власти обратиться к Международному валютному фонду для списания всех внешних долгов.
РИА Новости07:09

Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от добычи нефти и газа

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил выплачивать россиянам доходы от разработки природных ресурсов страны, чтобы у них не складывалось "справедливое ощущение, что все деньги забирают менеджеры госкомпаний и бюджет".
Газета.Ru04:09

ETNT: диабет, ожирение и курение провоцируют рак поджелудочной железы

"Хотя доказательства неоднозначны с точки зрения цифр, есть много исследований, которые предполагают, что у небольшой части людей с диабетом второго типа развивается рак поджелудочной железы в течение года после постановки диагноза диабета", — рассказал главный врач британской благотворительной организации Diabetes UK Дэниел Ховарт.
Газета.Ru06:06

Путин тепло поприветствовал Лукашенко перед переговорами в Кремле

Президенты тепло поприветствовали друг друга и обнялись. Начало переговоров Путина и Лукашенко в Кремле.
Life.ru06:31