Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии в Атлантике в 2020 году, с таким утверждением выступил британский таблоид Sun, сославшись на собственный источник.
В России уже зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" среди людей, которые не покидали пределов страны, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в четверг на заседании штаба ведомства.