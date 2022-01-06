Будьте в Плюсе

Криптомошенники похитили рекордные $14 млрд в 2021 году

Мошенники похитили рекордные $14 млрд в 2021 году во многом благодаря развитию сферы децентрализованных финансов (DeFi), пишет CNBC со ссылкой на аналитическую компанию Chainalysis.
РБК
Убытки от преступлений, связанных с цифровыми валютами, выросли на 79% по сравнению с 2020 годом.
РБК
Наибольшее количество преступлений в сфере криптовалют пришлось на мошенничество, на втором месте — кражи, большинство из которых являются результатом взлома блокчейн-проектов.
РБК
Число транзакций DeFi увеличилось в прошлом году сразу на 912%.
ФАН

Подробнее о событии

CNBC: криптомошенники украли в 2021 году 14 млрд долларов
ФАН05:46
Кражи криптовалют за год выросли в шесть раз
Компаниявчера в 05:51
Мошенники смогли похитить рекордные 14 млрд долларов в 2021 году
Banki Loans04:09
Криптомошенники похитили рекордные $14 млрд в 2021 году
РБКвчера в 09:45
В США подсчитали, сколько украли мошенники на криптовалютах в прошлом году
ИА Красная Веснавчера в 07:37
Уровень криптовалютной преступности резко вырос в 2021 году
REGNUM05:44
Битки со вкусом слез: какими были крупнейшие криптокражи 2021 года
Известиявчера в 16:02

Интересное

Президент Казахстана Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев о время своего обращения к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
РИА Новости03:35

Экс-начальник Генштаба Квашнин умер на 76-м году жизни от COVID-19

Бывший начальник Генштаба генерал армии Анатолий Квашнин умер сегодня в Москве, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
РИА Новости04:51

Бывший банкир Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в Казахстане

Заочно осуждённый в Казахстане бывший глава БТА Банка Мухтар Аблязов назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране.
RT на русском05:43

В Актюбинской области Казахстана трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть

Трое неизвестных пытались проникнуть на территорию воинской части минобороны Казахстана в Актюбинской области, сообщает МВД страны.
РИА Новости06:00

Руководителем миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен генерал-полковник Сердюков

Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
RT на русском03:09

The Sun: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата ВМС Британии в 2020 году

Подводная лодка ВМФ России задела трос эхолокатора фрегата Northumberland ВМС Британии в Атлантике в 2020 году, с таким утверждением выступил британский таблоид Sun, сославшись на собственный источник.
РИА Новости17:05

Мурашко заявил о выявленных в РФ незавозных случаях заражения «омикроном»

В России уже зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" среди людей, которые не покидали пределов страны, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в четверг на заседании штаба ведомства.
Интерфаксвчера в 10:45

Хазин предупредил всех граждан в РФ о неизбежной девальвации в 2022 году

Ранее ГЛАС сообщал, что пенсионерам в РФ пообещали перевести по 2 тыс. 600 рублей с 8 января 2022 года.
ГЛАС.RU23:26

Названы два самых доступных фрукта против высокого холестерина

Есть масса продуктов, помогающих поддерживать нормальный уровень холестерина в организме.
Московский Комсомолец01:23

МВД Казахстана: напавшие на СИЗО в Талдыкоргане убили одного сотрудника

Нападавшие на СИЗО в Талдыкоргане убили одного сотрудника и ранили трех человек. Об этом сообщили в МВД Казахстана, передает «Интерфакс».
Lenta.ru05:56