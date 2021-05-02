Украинские националисты начали марш в годовщину трагедии в Одессе

Украинские националисты из разных организаций в воскресенье начали "марш защитников" в годовщину трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.