Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКриптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

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Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
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Общество

Для российских мусульман установили правила посещения мечетей

Духовное управление мусульман (ДУМ) России установило правила, которых региональные общины должны будут придерживаться в ходе постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 16:02
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
1,3K
Общество

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок

Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
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Здоровье

Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области

Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta 29 мая в 04:04
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Энергетика

Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
Lenta.ru 15:50
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
1,1K
Космос

Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС

Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
РИА Новости 13:58
1,8K
Происшествия

Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге

Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург 06:01
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
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Экономика

Индексы Уолл-стрит завершают неделю разнонаправленно

Нью-Йорк, США, 29 мая 2020, 19:13 — REGNUM Последние торги недели на Уолл-стрит проходят в «смешанном настроении» — два из трех основных индексов находятся в «красной зоне», Nasdaq пока в плюсе.
REGNUM 29 мая в 12:13
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Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Замана 18:30
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,4K
Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
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Футбол

«Реал» может провести лето без трансферов

Мадридский "Реал" рискует не совершить ни одной покупки в летнее трансферное окно.
Vprognoze.ru вчера в 22:29
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru вчера в 05:47
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,6K
Экономика

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ 18:05
Общество

В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

Известия 17:34
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Происшествия

Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Российская газета вчера в 21:22
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
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Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Актуальные Новости 11:29
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Происшествия

В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей

В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
Политика

В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 07:28
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Происшествия

Детский сад и подъезд дома закрыли на карантин в Южно-Сахалинске

Родители детей, которые ходят в детский южно-сахалинский сад №5 "Полянка", вчера перед сном получили сообщение от воспитателя.
Сахалин.Инфо 18:34
Здоровье

Глава Роспотребнадзора заявила о возможной ранней вакцинации от гриппа

В России из-за коронавируса придется поторопиться с вакцинацией против гриппа, так как вторая волна COVID-19 может прийтись на период подъема острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
РБК 13:11
421
Общество

Воробьев прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе за последние несколько дней выпало порядка 1,5 месячной нормы осадков.
Аргументы недели 13:33
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Кино

Компания Blumhouse снимет продолжение боевика «Апгрейд»

NewInform 29 мая в 04:21
Хоккей

Терещенко раскритиковал жесткий потолок зарплат в КХЛ

Российский хоккеист Алексей Терещенко подверг критике жесткий потолок зарплат, который будет введен в КХЛ со следующего сезона.
ProstoProSport 12:18
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что живут с Гариком Харламовым отдельно

Гарика Харламова и Кристину Асмус сплетники разводили регулярно, но при этом они продолжали жить вместе.
Paparazzi.ru 04:09
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