с чего всё началось

Деньги от продажи токенов комиссия хочет конфисковать. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного ограничения работы двух компаний, занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом.

Происшествия У активистов екатеринбургского штаба Навального проходят обыски В квартирах волонтеров штаба Алексея Навального в Екатеринбурге проходят обыски.

Армия и оружие Сирийские военные встретились с отступающими силами США Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.

Авто В Сети показали первые изображения нового Volkswagen Multivan T7 Портал «Колёса.ру» на основе свежих шпионских фото новинки создал рендерные изображения Volkswagen Multivan следующего поколения.

Политика Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.

Гаджеты Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Политика Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера» В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».

Футбол Наставник сборной Англии прокомментировал расистский скандал в Софии Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался в ужасе от расистского скандала, случившегося во время матча квалификации чемпионата Европы – 2020 против Болгарии в Софии.

Происшествия В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Почему обрушились акции Яндекса Учитывая, что сервера компании Яндекс находятся в Нидерландах, компания там же и зарегистрирована, а основными акционерами компании являются западные инвесторы, мы видим, как инвесторы стали избавляться от акций компании.

Происшествия Возросло число жертв тайфуна в Японии В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Армия и оружие Эрдоган: Россия сама разрешила Турции начать вторжение в Сирию Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором подчеркнул, что вторжение турецких военных в н.п. Кобани, который, к слову, должен был перейти под контроль сирийских военных в течение ближайших 48 часов, полностью согласовано с Россией, что вызывает массу вопросов касательно сирийско-российского военного сотрудничества.

Армия и оружие США планируют настроить страны НАТО против Турции Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.

Общество Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».

Экономика В Челябинске крупный бизнес-центр продают с долгами и арендаторами В Челябинске на продажу выставлен 15-этажный офисный центр Grand Vera на улице Молодогвардейцев.

Общество Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.

Культура Кузя из «Универа» снял клип о Кавказе Клип уже собрал более 17 тысяч просмотров. Пользователи в восторге от нового амплуа Кузи из сериала "Универ".

Шоу-бизнес Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.