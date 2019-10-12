Общество
Газета.RuSEC добилась ограничения на проведение ICO Telegram Павла Дурова
Деньги от продажи токенов комиссия хочет конфисковать. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного ограничения работы двух компаний, занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом.
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с чего всё началось
"Наши экстренные действия сегодня призваны предотвратить наводнение Telegram американских рынков токенами, которые, как мы предполагаем, были проданы незаконно", — говорится в сообщении комиссии.ТАССвчера в 09:00
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Происшествия
У активистов екатеринбургского штаба Навального проходят обыски
В квартирах волонтеров штаба Алексея Навального в Екатеринбурге проходят обыски.
Европейско-Азиатские новости 00:19
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru вчера в 22:59
Авто
В Сети показали первые изображения нового Volkswagen Multivan T7
Портал «Колёса.ру» на основе свежих шпионских фото новинки создал рендерные изображения Volkswagen Multivan следующего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 08:33
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Гаджеты
Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет
Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews вчера в 13:05
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Футбол
Наставник сборной Англии прокомментировал расистский скандал в Софии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался в ужасе от расистского скандала, случившегося во время матча квалификации чемпионата Европы – 2020 против Болгарии в Софии.
Газета.Ru вчера в 23:34
Общество
В Абакане объявили траур после гибели мэра в ДТП
RT на русском 00:14
Происшествия
В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье
По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:15
Общество
Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
РИА Новости вчера в 17:04
Экономика
Почему обрушились акции Яндекса
Учитывая, что сервера компании Яндекс находятся в Нидерландах, компания там же и зарегистрирована, а основными акционерами компании являются западные инвесторы, мы видим, как инвесторы стали избавляться от акций компании.
Tochka Zрения 12 октября в 08:47
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Газета.Ru вчера в 06:41
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Здоровье
Как чеснок влияет на здоровье, поведали эксперты
Эксперты поведали, как чеснок может влиять на здоровье.
Питерские заметки вчера в 13:49
Армия и оружие
Эрдоган: Россия сама разрешила Турции начать вторжение в Сирию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором подчеркнул, что вторжение турецких военных в н.п. Кобани, который, к слову, должен был перейти под контроль сирийских военных в течение ближайших 48 часов, полностью согласовано с Россией, что вызывает массу вопросов касательно сирийско-российского военного сотрудничества.
Avia.pro вчера в 06:45
Футбол
Карасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
ТАСС Спорт вчера в 18:22
ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 20:25
Армия и оружие
США планируют настроить страны НАТО против Турции
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.
РЕН ТВ вчера в 18:01
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».
Lenta.ru вчера в 21:03
Политика
Елизавета II: Приоритетом британского правительства является Brexit
РЕН ТВ вчера в 08:11
Экономика
В Челябинске крупный бизнес-центр продают с долгами и арендаторами
В Челябинске на продажу выставлен 15-этажный офисный центр Grand Vera на улице Молодогвардейцев.
Znak.com вчера в 22:43
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Культура
Кузя из «Универа» снял клип о Кавказе
Клип уже собрал более 17 тысяч просмотров. Пользователи в восторге от нового амплуа Кузи из сериала "Универ".
Piter.tv вчера в 06:25
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Woman.ru вчера в 08:56
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:44
Футбол
Криштиану Роналду в матче со сборной Украины забил 700-й гол в карьере
РИА Новости вчера в 16:33
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ
RT на русском вчера в 14:46
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.
РБК вчера в 18:48