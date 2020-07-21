Экономика

News.ruNews.ruКриптовалюту предложили запретить для оплаты товаров и услуг в РФ

Законопроект «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», подготовленный ко второму чтению в Госдуме, даёт определение криптовалюты, но запрещает использовать её в России для оплаты товаров и услуг, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось

Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме

Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости19 июля в 07:36

Подробнее о событии

Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами

РИА Новости02:55

Криптовалюты можно будет покупать в банках России — законопроект

ИА Красная Веснавчера в 17:23

Госдума может принять закон о цифровой валюте в осеннюю сессию, сообщил Аксаков

Парламентская газета19 июля в 07:58

Цифровую валюту предлагается запретить для оплаты товаров и услуг в России

ПРАЙМвчера в 11:49

«Ответственности не будет». Госдума пересмотрела закон о криптовалюте

РБКвчера в 01:55

Цифровую валюту могут узаконить в России уже в этом году

Петербургский дневник19 июля в 08:44

Криптовалюту предложили запретить для оплаты товаров и услуг в РФ

News.ruвчера в 12:05
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Происшествия

В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
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Происшествия

В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
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Политика

Зеленский выступает против подачи воды в Крым — депутат Рады

Киев, 21 июля 2020, 08:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выступает против возобновления поставок воды на территорию Крыма, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко 20 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 01:25
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Политика

Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram

Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
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Общество

Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни

Санкт-Петербург стал лидером рейтинга городов по уровню жизни. Места распределяло принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:24
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Фигурное катание

В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская

В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
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Политика

Кадыров пригласил Помпео в своё родовое село в Чечне

RT на русском 05:19
Космос

Ученые раскрыли неисчерпаемый источник воды и нефти

Live24 01:20
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

ТАСС вчера в 16:43
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

REGNUM вчера в 09:38
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Авто

Ford выпустила спецверсию Ford Transit для охотников и рыболовов

Основой для спецверсии, которая ориентирована на любителей охоты и рыбалки, стала грузопассажирская модификация массой 2,3 тонны.
Tvoe-avto.com вчера в 13:46
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ

«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
RT на русском 05:00
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

Правительство России планирует продлить детские пособии до августа месяца текущего года.
Лезги газет вчера в 17:58
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала фото с повзрослевшей дочерью

Известная российская танцовщица Анастасия Волочкова показала, как изменилась ее 14-летняя дочь Ариадна.
Актуальные Новости вчера в 11:43
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Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС России прибыл в Южный военный округ

Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в войска Южного военного округа.
RT на русском 04:05
Происшествия

Арбитражного судью на Алтае приговорили к семи годам колонии за взятку

ТАСС 05:30
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
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Религия

Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
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Политика

В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2", по которому планируется поставлять газ в Европу через Балтийское море из России.
Вести.Ru 05:11
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Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
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Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
11
Происшествия

Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала

Сахалин.Инфо 03:12
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Наука

Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
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Здоровье

Не просто продуло: пять ошибок, которые вы делаете, когда болит спина

Вместе со специалистами сегодня разбираемся, что мы делаем не так и как вредим себе, когда пытаемся избавиться от боли в спине.
НГС 01:23
Общество

В Краснодаре из-за ливня затруднено движение трамваев и троллейбусов

Движение общественного транспорта затруднено в Краснодаре из-за начавшегося рано утром ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
ТАСС 02:38
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Кино

Умер режиссер «Незнайки» и «Изумрудного города» Александр Боголюбов

RuNews24.ru вчера в 08:41
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Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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