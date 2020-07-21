Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Законопроект «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», подготовленный ко второму чтению в Госдуме, даёт определение криптовалюты, но запрещает использовать её в России для оплаты товаров и услуг, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Криптовалюту предложили запретить для оплаты товаров и услуг в РФ

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