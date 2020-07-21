Экономика
News.ruКриптовалюту предложили запретить для оплаты товаров и услуг в РФ
Законопроект «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», подготовленный ко второму чтению в Госдуме, даёт определение криптовалюты, но запрещает использовать её в России для оплаты товаров и услуг, сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.РИА Новости19 июля в 07:36
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Госдума может принять закон о цифровой валюте в осеннюю сессию, сообщил Аксаков
Парламентская газета19 июля в 07:58
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Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
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Пекин выступил против военного присутствия США в Южно-Китайском море
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В РУСАДА заявили о намеренной фабрикации фактов в аудите ОКР
В РУСАДА заявили о намеренной фабрикации фактов в аудите, направленной против генерального директора и заместителя генерального директора агентства.
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Piter.tv 19 июля в 03:45
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Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Пилотные торговые точки получат название «Моя цена», а ассортимент в них будет создаваться на основе из самых доступных продуктов, а также товаров, выпущенных под собственным брендом (порядка 18%).
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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
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Экономика
Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии
Уже 20 июля замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что придется скорректировать целевой показатель нацпроекта по жилью: вместо запланированного ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м к 2024 году — 100 млн кв. м. Из-за пандемии девелоперы стали переносить сроки сдачи жилья, следует из данных Единого ресурса застройщиков.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,87% и достигала $44,09 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:38 мск.
ТАСС 04:59