Футбол

MetaratingsMetaratingsРоналду хочет обогнать Месси по количеству «Золотых мячей»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что у него должно быть гораздо больше «Золотых мячей».
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Криштиану Роналду: «Заслуживаю иметь больше „Золотых мячей“, чем Месси»

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Матч ТВвчера в 23:59
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Адвокат Кучерена заявил, что будет защищать Устинова

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Стало известно, в каких городах живут самые высокомерные жители.
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