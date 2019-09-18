Футбол
MetaratingsРоналду хочет обогнать Месси по количеству «Золотых мячей»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что у него должно быть гораздо больше «Золотых мячей».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Космос
Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Специалисты установили причину появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз-09», однако общественности эту информацию раскрывать не будут, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».
РБК 06:14
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Вице-президент США заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
Пятый канал вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru 10:32
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Общество
Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.
Ведомости 02:29
Общество
Адвокат Кучерена заявил, что будет защищать Устинова
Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что станет защищать актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
ТАСС 10:32
Политика
Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности
«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
Известия 09:57
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Армия и оружие
National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне
Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.
Известия 16 сентября в 03:50
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Космос
Предложено смелое объяснение феномену «инопланетной» звезды Табби
Астрономы из Колумбийского университета (США) предложили новое объяснение феномену таинственной мерцающей звезды Табби, которая попеременно меняет уровень своей яркости.
Российская газета 06:38
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Технологии
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
Актуальные Новости 09:31
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем
Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
Ugpressa.ru 16 сентября в 03:58
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное.
Свободная Пресса 01:47
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Происшествия
Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу
Российская газета 05:01
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Общество
Стало известно, в каких городах живут самые высокомерные жители
Стало известно, в каких городах живут самые высокомерные жители.
Газета.Ru 08:13
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Экономика
«Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку
В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.
Интерфакс 02:45
Происшествия
Пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
На одном из цехов завода «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге произошел пожар.
Известия 08:20