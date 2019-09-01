Футбол
Sports.ruКриштиану Роналду: «Хотел бы обойти Месси по „Золотым мячам“»
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Технологии
Пользователям Avito и AliExpress угрожает новый троян
Создатели вируса, предупреждают эксперты, нацеливается на пользователей десятков крупных сервисов, включая Avito, "Юлу", AliExpress, Aviasales и Booking, а также такси и каршеринговых служб.
Вести.Хайтек вчера в 12:53
Происшествия
СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников
Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.
RT на русском 04:29
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки
Девочка Айша из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, встретилась с мамой.
Известия 06:15
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков
Политика Сегодня вчера в 00:10
Политика
Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга
РИА Новости 04:33
Общество
Названы российские города с самыми высокомерными жителями
Самые высокомерные россияне проживают в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани.
Известия 06:58
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета 04:39
Общество
Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей
С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал вчера в 08:40
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе — Кравченко
В зоне проведения карательной операции против Донбасса проходит подготовка к отводу украинских войск вдоль всей линии фронта.
REGNUM 04:58
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет
Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
РИА Новости 06:44
Экономика
«Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку
В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.
Интерфакс 02:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк взяли под охрану, пишут СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице, сообщает телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Специалисты ВМС США уточнили, что рассматривают снятые на видео быстро движущиеся объекты не как космические корабли инопланетян, а как неизвестные природные явления.
Свободная Пресса 01:47
Происшествия
В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой
Российская газета 04:55
Армия и оружие
Пентагон обвинил Иран в атаке на Саудовскую Аравию
Американская разведка обнаружила доказательства причастности Ирана к атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.
vtomske.ru 01:32
Кино
Дэдпул может появиться в фильме Marvel в 2021 году
Piter.tv 05:24
Политика
Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ
Украинская делегация, участвующая в двухнедельном совещании ОБСЕ, проходящем в Варшаве, решила не покидать мероприятия, хотя ранее 17 сентября угрожала это сделать.
Российская газета вчера в 15:12
Общество
На российском троллейбусном заводе уволили больше половины рабочих
Более половины сотрудников саратовского завода «Тролза», который считается крупнейшим в России по производству троллейбусов и электробусов, уволено за полгода из-за нехватки оборотных средств у компании, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:18
Происшествия
Заместителя Кличко жестоко избили в Киеве
Известия 04:34