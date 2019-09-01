Футбол

Sports.ruSports.ruКриштиану Роналду: «Хотел бы обойти Месси по „Золотым мячам“»

Роналду и Месси завоевали по пять «Золотых мячей» за карьеру.
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