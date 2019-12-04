Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу своего соперничества с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Роналду: «Моё соперничество с Месси только начинается»

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