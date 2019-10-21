Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuРоналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»

Ювентус — Локомотив
завтра
в 19:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о важности победы над московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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