Лига чемпионов
Газета.RuРоналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о важности победы над московским "Локомотивом" в матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Финансы
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В Крыму туристка упала с 40-метровой скалы и выжила
Шахов отметил, что, к счастью, у подножия горы росли кусты, благодаря этому удалось смягчить падение и девушка осталась жива, упав с высоты практически 13-этажного здания.
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Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году
"Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году", - отметил министр по итогам переговоров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой.
Армия и оружие
МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии
У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
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Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Зампредправления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Хоккей
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Эксперты рассказали, чем человеку грозит полный отказ от сахара.
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Сын Кристины Орбакайте 21-летний Дени Байсаров завершил обучение в одном из самых престижных вузов Великобритании и мира - Оксфорде.