Коронавирус
Время ПрессКриштиану Роналду находится на карантине из-за коронавируса
Роналду оказался во временной изоляции после того, как у его партнера по команде Даниэле Ругани анализ на коронавирус дал положительный результат. Футболист остановился на двух верхних этажах семиэтажного дома, который он недавно купил на Мадейре, сообщает таблоид The Sun.
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