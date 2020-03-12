Коронавирус

Полит.руПолит.руКриштиану Роналду отправили на карантин из-за коронавируса

Игрок итальянского «Ювентуса», пятикратный победители Лиги Чемпионов Криштиану Роналдо отправлен на карантин. У его партнера по «Ювентусу» Даниэле Ругани подтвержден коронавирус, сообщает ТАСС.
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