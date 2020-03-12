Игрок итальянского «Ювентуса», пятикратный победители Лиги Чемпионов Криштиану Роналдо отправлен на карантин. У его партнера по «Ювентусу» Даниэле Ругани подтвержден коронавирус, сообщает ТАСС.

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Общество Россия закроет въезд гражданам Италии Россия закроет вьезд гражданам Италии и всем, кто прибывает с ее территории.

Общество В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием.

Происшествия В коронавирусной больнице в Москве умер пациент Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.

Энергетика Названа себестоимость нефтедобычи в России По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.

Общество Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.

Политика Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.

Шоу-бизнес Пелагея получила звание заслуженной артистки России В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $33 Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent падала на 9,1% и на 17:02 мск составляла $32,52 за баррель, следует из данных Интерконентальной биржи.

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Политика Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17 Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.

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