Футбол

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКриштиану Роналду напугал болельщика

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В матче против сборной Литвы в рамках отбора на Евро-2020 Криштиану оформил очередной хет-трик за сборную, еще больше приблизившись к мировому рекордсмену по голам за сборную, индийцу Али Дайеи. До его рекорда (109 мячей) Криштиану осталось 11 мячей. Сейчас на счету у Роналду 98 мячей за сборную.
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Фанат Роналду выбежал на поле в отборочном матче сборной Португалии к Евро-2020

Матч ТВвчера в 21:21

Фанат Роналду выбежал на поле в отборочном матче сборной Португалии к Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 21:21

Фанаты Роналду вечно выбегают на поле – а Криштиану всех делает счастливыми. Даже если тупит камера на смартфоне!

Sports.ru05:44

Криштиану Роналду напугал болельщика

Комсомольская правда05:39
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