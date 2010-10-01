Футбол
Комсомольская правдаКриштиану Роналду напугал болельщика
В матче против сборной Литвы в рамках отбора на Евро-2020 Криштиану оформил очередной хет-трик за сборную, еще больше приблизившись к мировому рекордсмену по голам за сборную, индийцу Али Дайеи. До его рекорда (109 мячей) Криштиану осталось 11 мячей. Сейчас на счету у Роналду 98 мячей за сборную.
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Фанат Роналду выбежал на поле в отборочном матче сборной Португалии к Евро-2020
Sportbox.RUвчера в 21:21
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