Футбол
Комсомольская правдаКриштиану Роналду напугал болельщика
После матча против сборной Литвы, который прошел 14 ноября в Фару, игроки сборной Португалии отправились гулять по городу. Один из поклонников попробовал сфотографировать Роналду из машины, но даже не подозревал, что кумир ответит тем же.
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Фигурное катание
Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Футбол
Украина победила Эстонию в товарищеском матче
Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Проект Радио «Свобода» «Север. Реалии» включен в реестр иноагентов
Ранее Минюст признал иноагентами 9 иностранных СМИ.
Космос
Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять
Авто
Toyota Camry получила полный привод RAV4
Двигатель рассчитан на 202 лошадиных силы для версий Camry LE, XLE и SE, в то время как модификации Camry XSE и Avalon XLE и Limited получат производительность 205 л.с. Toyota заявляет, что система полного привода не повлияет на размер багажного отделения седанов и пассажирское пространство в салоне.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»
Центральный Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест».
Наука
Ученые нашли самое мертвое место на Земле
Самое мертвое место на нашей планете обнаружили исследователи.
Политика
Newsweek (США): телеведущий Такер Карлсон заявил, что Россия не представляет угрозы для США, и был раскритикован в Твиттере (Newsweek)
Такер Карлсон (Tucker Carlson) был раскритикован пользователями сети, когда заявил в своей программе на «Фокс ньюс» (Fox News): «Если говорить честно, Россия не представляет для Соединенных Штатов вообще никакой угрозы».
Политика
Определена причина смерти основателя «Белых касок»
Самоубийство стало причиной смерти основателя движения «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье, к таким предварительным результатам пришли турецкие следователи, 15 ноября сообщает РИА Новости.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Происшествия
СК начал проверку после столкновения самолетов в Шереметьево
Политика
Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Общество
«Известия»: в России хотят запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с элементами декора нерастительного происхождения и синтетическими ароматизаторами, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ Росалкогольрегулирования.
Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой
Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.
Здоровье
Растительный препарат может привести к заболеваниям печени
Материалы и методы обследования В ходе исследования группа ученых изучила 404 случая повреждения печени от пищевых добавок.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон
За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Политика
Новым представителем Кабмина Украины в Раде станет депутат от «Слуги народа»
Должность представителя правительства Украины в Раде займёт депутат от "Слуги Народа" Елена Шуляк, она займёт место ранее отказавшейся от должности Ирины Верещук, об этом сообщается на сайте Кабмина страны.