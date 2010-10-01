Футбол

Комсомольская правдаКомсомольская правдаКриштиану Роналду напугал болельщика

После матча против сборной Литвы, который прошел 14 ноября в Фару, игроки сборной Португалии отправились гулять по городу. Один из поклонников попробовал сфотографировать Роналду из машины, но даже не подозревал, что кумир ответит тем же.
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Роналду в шутку отобрал телефон у фаната, который снимал его из машины (видео)

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Криштиану Роналду напугал болельщика

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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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