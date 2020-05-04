Коронавирус
Советский спортКриштиану Роналду не может вылететь в Турин
Football Italia сообщает, что нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду не может вернуться с острова Мадейра в Турин для возобновления тренировок на базе своего клуба.
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Энергетика
Глава Минфина США спрогнозировал рост цен на нефть
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что министр энергетики Александр Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть.
ФедералПресс 11:36
Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо
Система противовоздушной обороны Сирии вечером 4 мая отразила ракетную атаку в провинции Алеппо.
Известия 17:37
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости 12:32
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Общество
Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Здоровье
В Омске больницу закрыли на карантин
Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
Интернет
Apple и Google не смогут отслеживать пользователей
Сами преступники смогут использовать Bluetooth-идентификаторы для отслеживания движения определенных людей.
МИТ 15:40
Происшествия
Шестой пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
По данным областного оперштаба на утро вторника, 5 мая, в Иркутской области за минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 31 пациента.
ИркСиб 22:31
Общество
В России выросло число жалоб на домашнее насилие
Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском 22:44
Шоу-бизнес
Звезду «Великолепного века» Селима Байрактара не узнают фанаты
Исполнители главных ролей сериала давно полюбились российской публике, и в числе кумиров - актер Селим Байрактар, который сыграл в сериале евнуха.
Bimru.ru 02:49
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
Шоу-бизнес
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
РИА Новости 22:45
Наука
В гонке за вакциной от COVID-19 появился лидер
По словам доктора Гао Фу, главы китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, вакцина в Китае может быть готова уже в сентябре.
Популярная механика 15:04
Футбол
В Шотландии «Рейнджерс» посоветовали подписать Дзюбу
Шотландское издание Vital Rangers составило список игроков, на кого, по их мнению, следует обратить внимание клубу «Рейнджерс».
Матч ТВ 21:21
Экономика
Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК 10:51
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
Здоровье
Врачи в Подмосковье заметили связь между курением и COVID-19
Сосудистые хирурги Арман Азарян и Артур Юсупов, работающие с заражёнными коронавирусом в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий в Химках, заметили связь между склонностью к курению и риском получить COVID-19 в тяжёлой форме.
News.ru 15:37
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности на период с 3 по 5 мая, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.
Толк 02 мая в 07:05
Происшествия
На юге Казахстана затопило еще одно село
2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM вчера в 03:10
Футбол
Кокорин: «В расширении РПЛ до 18 команд не вижу ничего плохого»
Вопрос о расширении лиги поднимался и ранее, но до конкретики дело не дошло. Права на Кокорина до лета принадлежат «Зениту».
Бомбардир.ру 13:06
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02