Football Italia сообщает, что нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду не может вернуться с острова Мадейра в Турин для возобновления тренировок на базе своего клуба.

Криштиану Роналду не может вылететь в Турин

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