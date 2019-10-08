Футбол
ЧемпионатКриштиану Роналду побьёт рекорд по голам за сборную. Прогноз и ставка
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Жозе Алваладе»
В феврале Роналду исполнится 35 лет, но великий нападающий не собирается останавливаться на достигнутом и намерен в очередной раз вписать своё имя в историю. Эксперты склоняются к тому, что Криштиану побьёт рекорд Али Даеи по голам за национальную сборную.
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