Футбол

ЧемпионатЧемпионатКриштиану Роналду побьёт рекорд по голам за сборную. Прогноз и ставка

3 фото
Эксперты склоняются к тому, что Криштиану побьёт рекорд Али Даеи по голам за национальную сборную. Поставить на преодоление португальцем планки в 109 забитых мячей можно за коэффициент 1.5, что соответствует 62,5% вероятности.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Криштиану Роналду — о выступлении за сборную: «Мы снова собрались вместе, чтобы прославить Португалию»

Матч ТВ10:19

Роналду: «Всегда рад вернуться на родину, чтобы представлять сборную Португалии»

Sport24.ru09:52

Криштиану Роналду побьёт рекорд по голам за сборную. Прогноз и ставка

Чемпионат07:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 10:53, Ашберн
Армия и оружие

Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео

Российская газета 04:15
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Политика

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Происшествия

Истребитель F-16 разбился в Германии

Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Известия 10:24
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть

В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
Южный Федеральный 06 октября в 23:26
Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Кино

В столице завершен Comic Con Russia 2019

Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Molnet.ru вчера в 04:25
Армия и оружие

NI: Российская суперкавитирующая торпеда «Шквал» уникальна и сегодня

Военное обозрение 09:53
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк появилась на публике с глубоким декольте

Дочь тяжелобольной актрисы появилась на публике в платье с глубоким декольте.
Дни24 вчера в 02:41
Политика

В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 04:50
Общество

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.
Известия 09:10
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Политика

Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского

Газета Кемерова вчера в 22:34
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

ТАСС 09:02
Кино

Эдвард Нортон хотел сделать из Халка нового «Тёмного рыцаря»

Фильм Про 08:06
Политика

Опубликованы отпускные фото Владимира Путина в Сибири

Путин погулял по тайге, собирал грибы, поднялся в горы. Фото опубликованы на сайте Кремля.
Аргументы недели вчера в 08:44
Армия и оружие

Националисты выдвинули Зеленскому ультиматум по Донбассу

Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.
Утро.ru 08:42
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Экономика

Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте

Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
Коммерсантъ 10:26
Политика

Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Политика

В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов

В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
RT на русском 10:01
Интернет

Роскачество определило самые лучшие мессенджеры

Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 09:58
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Армия и оружие

На Украине объяснили срыв разведения сил в Донбассе

7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе.
Lenta.ru 10:44
Единоборства

Тайсон Фьюри устроил потасовку со звездой реслинга

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри устроил потасовку со звездой реслинга Броном Строумэном в рамках шоу SmackDown.
РИА Новости 05:54
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Футбол

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Vprognoze.ru 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Португалия
Государство
Самое западное государство в континентальной Европе, расположенное в юго-западной части Пиренейского полуострова. На севере и востоке граничит с Испанией, на юге и западе омывается Атлантическим океаном; таким образом, это государство в целом представляет собой полуанклав, или прибрежный анклав. Название страны происходит от города Порту.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное