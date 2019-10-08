Футбол

ЧемпионатЧемпионатКриштиану Роналду побьёт рекорд по голам за сборную. Прогноз и ставка

В феврале Роналду исполнится 35 лет, но великий нападающий не собирается останавливаться на достигнутом и намерен в очередной раз вписать своё имя в историю. Эксперты склоняются к тому, что Криштиану побьёт рекорд Али Даеи по голам за национальную сборную.
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Криштиану Роналду: «Всегда рад вернуться в родную страну»

Спорт-Экспресс12:06

Криштиану Роналду: «Возвращаться в сборную – счастье для меня. Мы сразимся, чтобы еще сильнее прославить Португалию!»

Sports.ru11:18

Криштиану Роналду — о выступлении за сборную: «Мы снова собрались вместе, чтобы прославить Португалию»

Матч ТВ10:19

Роналду: «Всегда рад вернуться на родину, чтобы представлять сборную Португалии»

Sport24.ru09:52

Криштиану Роналду побьёт рекорд по голам за сборную. Прогноз и ставка

Чемпионат07:15
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:22, Вашингтон
Энергетика

Цена на газ на Украине может вырасти почти в два раза этой зимой

Украина накопила в своих подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон без срывов, – 20 млрд кубов, при том, что обычно к зиме накапливала всего 14-15 млрд.
Газета.Ru 09:49
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Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus

Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.
CarsWeek.ru 06 октября в 23:38
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Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории

Незадолго до начала Второй мировой войны в СССР был создан 12,7-мм пулемет.
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В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Армия и оружие

Киев решил отвести военных в Донбассе на позиции 2016 года

Начальник генштаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что при разведении войск в Донбассе силы будут отведены на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.
Взгляд.ру 09:08
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
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Политика

Полиция считает, что не допустила беспорядков на митингах в Москве

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко заявил на заседании Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, что благодаря четким и тактическим грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии не было допущено массовых беспорядков на митингах в Москве.
Московский Комсомолец 10:23
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Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения

Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
MagCity74 вчера в 07:20
Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском 10:46
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Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования

Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk 08:10
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Lenta.ru 10:31
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе

Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Коммерсантъ 08:38
Экономика

Рекордный приток мигрантов требует от русских «рекордной» собранности

Сведения о рекордном притоке мигрантов в Россию являются подтверждением культурной и экономической привлекательности нашей страны, вместе с тем такая ситуация требует от русского народа столь же «рекордного» уровня ответственности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 октября, комментируя итоги исследования РЭУ имени Плеханова.
REGNUM 09:54
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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
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Трамп пообещал не бросать сирийских курдов

Вашингтон не бросит курдов в Сирии и продолжит оказывать им материальную поддержку, поставляя оружие.
Комсомольская правда 09:56
Экономика

В мэрии Екатеринбурга отреагировали на критику налога на недвижимость

Напомним, ранее в гордуме Екатеринбурга раскритиковали новые ставки налога на недвижимость, которые введут с 1 января 2020 года.
REGNUM 05:23
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Происшествия

Призер юношеской Олимпиады покончил с собой в Москве

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Политика

Абэ заявил о суверенитете Японии над Южными Курилами

По словам политика, Токио считает, что японский суверенитет распространяется на острова южной части архипелага — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи.
News.ru 07:58
Политика

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
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Игры

В Fallout 76 игрок соорудил ловушку под видом «отеля любви»

Вывеска на стойке свидетельствует, что пользователи попали в «отель любви».
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
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Промоутер Усика назвал причины нежелания провести бой с Устиновым

Напомним, что ранее Владимир Хрюнов, менеджер Устинова, заявил о готовности своего боксёра заменить Спонга в бою с Усиком, назначенном на следующую неделю.
Матч ТВ 09:19
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Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»

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Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

РИА Новости 06:56
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Футбол

Истекла дисквалификация бывшего президента УЕФА Платини

Дисквалификация бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини истекла.
МК-Спорт 07:13
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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