Футбол
ЧемпионатКриштиану Роналду побьёт рекорд по голам за сборную. Прогноз и ставка
В феврале Роналду исполнится 35 лет, но великий нападающий не собирается останавливаться на достигнутом и намерен в очередной раз вписать своё имя в историю. Эксперты склоняются к тому, что Криштиану побьёт рекорд Али Даеи по голам за национальную сборную.
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:22, Вашингтон
Энергетика
Цена на газ на Украине может вырасти почти в два раза этой зимой
Украина накопила в своих подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон без срывов, – 20 млрд кубов, при том, что обычно к зиме накапливала всего 14-15 млрд.
Газета.Ru 09:49
Авто
Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus
Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.
CarsWeek.ru 06 октября в 23:38
Армия и оружие
Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории
Незадолго до начала Второй мировой войны в СССР был создан 12,7-мм пулемет.
Российская газета 06:33
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Армия и оружие
Киев решил отвести военных в Донбассе на позиции 2016 года
Начальник генштаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что при разведении войск в Донбассе силы будут отведены на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.
Взгляд.ру 09:08
Единоборства
Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Политика
Полиция считает, что не допустила беспорядков на митингах в Москве
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко заявил на заседании Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, что благодаря четким и тактическим грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии не было допущено массовых беспорядков на митингах в Москве.
Московский Комсомолец 10:23
Политика
Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения
Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
MagCity74 вчера в 07:20
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском 10:46
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования
Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk 08:10
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Экономика
Рекордный приток мигрантов требует от русских «рекордной» собранности
Сведения о рекордном притоке мигрантов в Россию являются подтверждением культурной и экономической привлекательности нашей страны, вместе с тем такая ситуация требует от русского народа столь же «рекордного» уровня ответственности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 октября, комментируя итоги исследования РЭУ имени Плеханова.
REGNUM 09:54
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Армия и оружие
Трамп пообещал не бросать сирийских курдов
Вашингтон не бросит курдов в Сирии и продолжит оказывать им материальную поддержку, поставляя оружие.
Комсомольская правда 09:56
Экономика
В мэрии Екатеринбурга отреагировали на критику налога на недвижимость
Напомним, ранее в гордуме Екатеринбурга раскритиковали новые ставки налога на недвижимость, которые введут с 1 января 2020 года.
REGNUM 05:23
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 04:50
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Политика
Абэ заявил о суверенитете Японии над Южными Курилами
По словам политика, Токио считает, что японский суверенитет распространяется на острова южной части архипелага — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи.
News.ru 07:58
Политика
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Игры
В Fallout 76 игрок соорудил ловушку под видом «отеля любви»
Вывеска на стойке свидетельствует, что пользователи попали в «отель любви».
Gmbox.ru 09:51
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Единоборства
Промоутер Усика назвал причины нежелания провести бой с Устиновым
Напомним, что ранее Владимир Хрюнов, менеджер Устинова, заявил о готовности своего боксёра заменить Спонга в бою с Усиком, назначенном на следующую неделю.
Матч ТВ 09:19
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Ruposters.ru 06 октября в 05:12
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
РИА Новости 06:56
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Футбол
Истекла дисквалификация бывшего президента УЕФА Платини
Дисквалификация бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини истекла.
МК-Спорт 07:13