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Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Турин, сообщает Record. Роналду после остановки сезона из-за пандемии коронавируса покинул Италию и улетел в Португалию. В понедельник игрок вернулся в Турин вместе с семьей.
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Криштиану Роналду вернулся в Турин

РИА Новости17:53

Роналду прилетел в Италию и проведет две недели на карантине

Спорт-Экспресс17:28

Роналду прибыл в Турин, где проведет две недели на карантине

Матч ТВ15:09

Роналду прилетел в Турин, где будет вынужден пройти двухнедельный карантин

Soccer.ru15:54

Роналду прилетел в Турин. Ему предстоит двухнедельный карантин

Чемпионат15:40

Роналду прилетел в Турин, где проведет две недели на карантине

Sport24.ru15:27

Роналду вернулся в Италию

Советский спорт15:40
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:28, Ашберн
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Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
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Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
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В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение.
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Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:27
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Фильм «Спутник» обогнал «Лед 2» по онлайн-просмотрам

Ревизор.ру 08:14
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Наука

Обнаружена самая большая концентрация микропластика в море

Учеными обнаружена самая большая концентрация микропластика в море. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:22
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Общество

Михалков заявил о цензуре из-за фильма о чипировании людей Гейтсом

Телеканал «Россия 24» снял с эфира повтор выпуска авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕК

Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
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Спорт

Восточная надежда – Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6

Внимательные пользователи обнаружили, что компания Ubisoft зарегистрировала домен princeofpersia6.com Что интересно, с 2003 года Ubisoft выпустила пять крупных проектов серии Prince of Persia: The Sands of Time (2003), Warrior Within (2004), The Two Thrones (2005), проект в открытом мире Prince of Persia (2008) и The Forgotten Sands (2010), приуроченный к выходу в прокат фильма «Принц Персии».
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Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса

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Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube

Клип петербургской группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
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В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
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Общество

Правительство Тульской области ввело масочный режим в регионе

Власти Тульской области рекомендуют жителям региона носить маски на улице. Об этом пишет правительство региона.
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Экономика

Что происходит на фондовом рынке США

За последние полтора месяца 30,3 млн американцев подали заявки на пособия по безработице.
Ведомости 03:08
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В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.
РБК 17:49
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Общество

СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новости 18:00
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Попова заявила о невозможности остановить распространение коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что может ожидать россиян до появления вакцины.
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В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.
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Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

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NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
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Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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Анвар Гатиятулин стал главным тренером ХК «Трактор»

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В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

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Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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«Звёздные войны: Войны клонов» подошли к концу

Сегодня, 4 мая, завершился седьмой и финальный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов».
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Коронавирус выявлен у 1384 российских военных

Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
Газета.Ru 13:50
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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