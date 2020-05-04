Коронавирус
РИА НовостиКриштиану Роналду вернулся в Турин
Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Турин, сообщает Record. Роналду после остановки сезона из-за пандемии коронавируса покинул Италию и улетел в Португалию. В понедельник игрок вернулся в Турин вместе с семьей.
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Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Киноафиша России 07:16
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ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
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Известия 16:35
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ вчера в 01:55
Здоровье
В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение.
РБК 10:14
Общество
Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Кино
Фильм «Спутник» обогнал «Лед 2» по онлайн-просмотрам
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Обнаружена самая большая концентрация микропластика в море
Учеными обнаружена самая большая концентрация микропластика в море. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:22
Общество
Михалков заявил о цензуре из-за фильма о чипировании людей Гейтсом
Телеканал «Россия 24» снял с эфира повтор выпуска авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
РБК 02 мая в 13:56
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕК
Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
РИА Новости 16:52
Спорт
Восточная надежда – Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6
Внимательные пользователи обнаружили, что компания Ubisoft зарегистрировала домен princeofpersia6.com Что интересно, с 2003 года Ubisoft выпустила пять крупных проектов серии Prince of Persia: The Sands of Time (2003), Warrior Within (2004), The Two Thrones (2005), проект в открытом мире Prince of Persia (2008) и The Forgotten Sands (2010), приуроченный к выходу в прокат фильма «Принц Персии».
Городской портал Новый Нижний 16:00
Здоровье
Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса
РИА Новости 10:33
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип петербургской группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
Мойка78 06:12
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Общество
Правительство Тульской области ввело масочный режим в регионе
Власти Тульской области рекомендуют жителям региона носить маски на улице. Об этом пишет правительство региона.
Экономика сегодня 15:48
Экономика
Что происходит на фондовом рынке США
За последние полтора месяца 30,3 млн американцев подали заявки на пособия по безработице.
Ведомости 03:08
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С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.
РБК 17:49
Общество
Попова заявила о невозможности остановить распространение коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что может ожидать россиян до появления вакцины.
Medical Note 07:35
Общество
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.
Lenta.ru 15:32
Общество
В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
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Общество
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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Хоккей
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Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 12:30
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
Кино
«Звёздные войны: Войны клонов» подошли к концу
Сегодня, 4 мая, завершился седьмой и финальный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов».
Игромания.ру 10:43
Общество
Коронавирус выявлен у 1384 российских военных
Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
Газета.Ru 13:50