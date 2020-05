Внимательные пользователи обнаружили, что компания Ubisoft зарегистрировала домен princeofpersia6.com Что интересно, с 2003 года Ubisoft выпустила пять крупных проектов серии Prince of Persia: The Sands of Time (2003), Warrior Within (2004), The Two Thrones (2005), проект в открытом мире Prince of Persia (2008) и The Forgotten Sands (2010), приуроченный к выходу в прокат фильма «Принц Персии».