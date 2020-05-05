Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Турин, сообщает Record. Роналду после остановки сезона из-за пандемии коронавируса покинул Италию и улетел в Португалию. В понедельник игрок вернулся в Турин вместе с семьей.

Общество В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции. 70

Футбол «Барселона» рассматривала вариант приобретения Алексея Миранчука Роман Орещук сообщил, что представители «Барселоны» держали «на карандаше» Алексея Миранчука. Слова специалиста передаёт «МАТЧ ТВ».

Политика Лукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. 20

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 831

Общество В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована. 285

Экономика Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. 719

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 226

Общество «Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование. 4,2K

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 6K

Музыка «Москва 24» покажет праздничный концерт «Песни Победы» 9 мая в эфире телеканала "Москва 24" состоится праздничный концерт "Песни Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. 54

Здоровье В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным. 11

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу обратился к главе ЕК из-за России Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за России, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио. 1,5K