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РИА НовостиРИА НовостиКриштиану Роналду вернулся в Турин

Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Турин, сообщает Record. Роналду после остановки сезона из-за пандемии коронавируса покинул Италию и улетел в Португалию. В понедельник игрок вернулся в Турин вместе с семьей.
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Роналду вернулся в Турин, в Испании проведут финал Кубка со зрителями. Главные карантинные новости футбола

Sport24.ru03:00

Роналду вернулся в Турин, где проведет две недели на карантине

Metaratings01:52

Роналду прилетел в Турин, где будет вынужден пройти двухнедельный карантин

Soccer.ruвчера в 15:54

Роналду прилетел в Италию и проведет две недели на карантине

Спорт-Экспрессвчера в 17:28

Роналду прилетел в Турин. Ему предстоит двухнедельный карантин

Чемпионатвчера в 15:40

Роналду прибыл в Турин, где проведет две недели на карантине

Матч ТВвчера в 15:09

Криштиану Роналду вернулся в Турин

РИА Новостивчера в 17:53
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
Общество

В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:09
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы вчера в 19:04
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Футбол

«Барселона» рассматривала вариант приобретения Алексея Миранчука

Роман Орещук сообщил, что представители «Барселоны» держали «на карандаше» Алексея Миранчука. Слова специалиста передаёт «МАТЧ ТВ».
ГЛАС.RU 07:20
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия 07:24
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Политика

Лукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на вторник у него запланирован телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
РБК 06:02
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
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Общество

От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
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Экономика

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:06
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Общество

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
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Экономика

Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 02:13
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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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Общество

«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир

Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
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Происшествия

Прилетевшая из Москвы в Югру девушка не знала о наличии у нее COVID-19

Девушка, прилетевшая 30 апреля из Москвы в Нижневартовск, не знала о том, что больна коронавирусной инфекцией.
Известия 05:52
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Музыка

Анна Плетнева и Влад Топалов сняли клип в образах Панды и Попугая

Исполнители снялись в образах своих героев из шоу "Маска" телеканала НТВ – Панды (Топалов) и Попугая (Плетнева).
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Игры

Assassin’s Creed Valhalla станет связующим звеном серии: она может вернуть старых фанатов

Игромания.ру 08:04
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Происшествия

В Петербурге умерла заразившаяся COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи

Ранее стало известно о том, что у 111 сотрудников НИИ скорой помощи диагностировано заражение COVID-19.
Российская газета 08:07
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Кино

«Звёздные войны: Войны клонов» подошли к концу

Сегодня, 4 мая, завершился седьмой и финальный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов».
Игромания.ру вчера в 10:43
Музыка

«Москва 24» покажет праздничный концерт «Песни Победы»

9 мая в эфире телеканала "Москва 24" состоится праздничный концерт "Песни Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Вести.Ru 08:07
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
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Общество

Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:30
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Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
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Общество

Вирусолог: Россия начала выход на плато по коронавирусу

Россия выходит на плато по числу заражённых коронавирусной инфекцией.
News.ru 07:27
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров вместе с двумя детьми сдал тест на коронавирус

Актуальные Новости 00:53
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу обратился к главе ЕК из-за России

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник маршалу Ивану Коневу, обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за России, пишет РИА Новости, ссылаясь на Чешское радио.
RT на русском 02:08
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Общество

В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро

Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
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Общество

В России число зараженных коронавирусом превысило 150 тыс. человек

В России коронавирусной инфекцией заболели больше 150 тыс. человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 05:07
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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