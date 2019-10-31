Футбол
Вести.RuКриштиану Роналду принес победу «Ювентусу» в игре с «Дженоа»
|4′
Франческо Кассата
Родриго Бентанкур
|28′
Леонардо Бонуччи
|36′
Даниэле Ругани
|38′
|40′
Кристиан Куаме
|51′
Франческо Кассата
|56′
Горан Пандев
|59′
Федерико Маркетти
Блез Матюиди
Аарон Рэмзи
|61′
Сами Хедира
Адриен Рабьо
|61′
|68′
Горан Пандев
Синан Гюмюш
Адриен Рабьо
|76′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
|79′
|81′
Кристиан Куаме
Антонио Санабрия
|84′
Кевин Агудело
Иван Радованович
Адриен Рабьо
|87′
Леонардо Бонуччи
|89′
Криштиану Роналду
|90′+6′
|48%
|Владение мячом
|52%
|90%
|Процент точных передач
|85%
|8
|Удары в сторону ворот
|4
|12
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|10
|2
|Офсайды
|–
|10
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|11
|24
|Фолы
|11
|5
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|2
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
77
Буффон
16
Куадрадо
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
25
Рабьо
30
Бентанкур
11
Коста
8
Рэмзи
10
Дибала
7
Роналду
97
Раду
18
Гильоне
17
Ромеро
2
Сапата
32
Анкерсен
10
Гюмюш
20
Шёне
21
Радованович
29
Кассата
9
Санабрия
99
Пинамонти
Дженоа
Расстановка 4‑5‑1
В матче десятого тура чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" принимал на своем стадионе генуэзский клуб "Дженоа". Хозяева поля обыграли гостей со счетом 2:1. Автором победного мяча стал Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. Произошло это уже в добавленное время.
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