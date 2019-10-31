Футбол

Вести.RuВести.RuКриштиану Роналду принес победу «Ювентусу» в игре с «Дженоа»

Ювентус — Дженоа
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
4′
Франческо Кассата
Родриго Бентанкур
28′
Леонардо Бонуччи
36′
Даниэле Ругани
38′
40′
Кристиан Куаме
51′
Франческо Кассата
56′
Горан Пандев
59′
Федерико Маркетти
Блез Матюиди
Аарон Рэмзи
61′
Сами Хедира
Адриен Рабьо
61′
68′
Горан Пандев
Синан Гюмюш
Адриен Рабьо
76′
Федерико Бернардески
Дуглас Коста
79′
81′
Кристиан Куаме
Антонио Санабрия
84′
Кевин Агудело
Иван Радованович
Адриен Рабьо
87′
Леонардо Бонуччи
89′
Криштиану Роналду
90′+6′
В матче десятого тура чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" принимал на своем стадионе генуэзский клуб "Дженоа". Хозяева поля обыграли гостей со счетом 2:1. Автором победного мяча стал Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. Произошло это уже в добавленное время.
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