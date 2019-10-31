В матче десятого тура чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" принимал на своем стадионе генуэзский клуб "Дженоа". Хозяева поля обыграли гостей со счетом 2:1. Автором победного мяча стал Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. Произошло это уже в добавленное время.

Криштиану Роналду принес победу «Ювентусу» в игре с «Дженоа»

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Общество Анджелина Джоли начала экономить на собственных детях 44-летняя артистка отдыхает от съемок в новом фильме Marvel "Вечные" в компании троих детей — 14-летней Захары и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса.

Армия и оружие Лукашенко предупредил Литву об «асимметричном ответе» на учения НАТО Накануне президент Беларуси, обеспокоенный масштабными учениями НАТО, поручил Засю и Равкову разработать план мероприятия по адекватному реагированию на действия, «связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США».

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Гаджеты Xiaomi Mi Note 10 получил режим супермакросъемки Компания Xiaomi начинает новый день с рекламы еще одного модуля пентакамеры смартфона Xiaomi Mi Note 10, который в Китае будет выпущен под названием Xiaomi Mi СС9 Pro.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.

Происшествия Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок Предприниматель из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Андрей Каковкин, первый вернувшийся в феврале 2018 года в Россию, был приговорен к трем годам колонии общего режима.

Общество Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».

Армия и оружие Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку на 0,25% Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.

Общество Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники Прием - 2019 показал: впервые в истории отечественного высшего образования на больше половины бюджетных мест заняли отличники - выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 70 баллов и выше.