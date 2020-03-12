Корреспондент телеканала beIN Sports Танкреди Палмьери на своей странице в твиттере написал о том, что Криштиану Роналду уведомил Ювентус о том, что не вернется в Италию из Португалии в ближайшие дни.

Криштиану Роналду сообщил «Ювентусу», что останется в Португалии

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