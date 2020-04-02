Коронавирус
Вести.RuКриштиану Роналду станет первым футболистом-миллиардером
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов. Ожидается, что португалец достигнет этой отметки уже летом.
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Роналду станет первым футболистом, который заработал миллиард долларов за карьеру
Спорт-Экспрессвчера в 11:10
Источник: Роналду станет первым футболистом, заработавшим один миллиард долларов за карьеру
Советский спортвчера в 13:26
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:53, Ашберн
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Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса
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Губернатор Василий Голубев прокомментировал обращение президента
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал видеообращение президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Роскачество рассказало о рисках наличных платежей в период пандемии
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