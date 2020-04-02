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Вести.RuВести.RuКриштиану Роналду станет первым футболистом-миллиардером

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом, заработавшим за карьеру миллиард долларов. Ожидается, что португалец достигнет этой отметки уже летом.
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Роналду станет первым футболистом, который заработает $ 1 млрд за карьеру

Чемпионатвчера в 17:15

Роналду станет первым футболистом, который заработал миллиард долларов за карьеру

Спорт-Экспрессвчера в 11:10

Источник: Роналду станет первым футболистом, заработавшим один миллиард долларов за карьеру

Советский спортвчера в 13:26

Роналду станет первым футболистом и третьим спортсменом, заработавшим 1 млрд долларов за карьеру

Sport24.ruвчера в 12:48

Роналду первым среди футболистов заработает $ 1 млрд за карьеру

Soccer.ruвчера в 11:32

Роналду – первый футболист, который заработал миллиард долларов за карьеру

Metaratingsвчера в 11:27

Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард долларов

РИА Новостивчера в 15:41
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:53, Ашберн
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика

В Башкирии продлён режим самоизоляции

Пока исходим из того, что самоизоляция действует на этой неделе и на следующей неделе.
Газета Республика Башкортостан 02:18
Политика

Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия

Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия, заявил президент Владимир Путин в обращении к нации.
РБК вчера в 10:04
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Энергетика

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американский президент Дональд Трамп, выступая 2 апреля на брифинге в Белом доме, заявил, что рассчитывает на скорое достижение Россией и Саудовской Аравией договорённостей о снижении объёмов добычи нефти.
REGNUM 02:27
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Общество

Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты

Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
РБК 01:16
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выступила с обращением в день ее рождения

Подписчики Instagram-аккаунта в комментариях под постом поздравили актрису с днем рождения и пожелали сил ей и ее семье.
Слово и Дело 02:46
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Общество

Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина еще на одну неделю – до 12 апреля.
Коммерсантъ Краснодар 02:43
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Экономика

Кабмин направил 5,1 млрд рублей для выплат врачам и медперсоналу

Правительство распределило между регионами 5,1 миллиарда рублей для стимулирующих выплат врачам и медицинскому персоналу, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска.
Российская газета 02:41
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Общество

Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров Тинькофф Банка

Российский бизнесмен Олег Тиньков 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст, в ближайшие недели банкир намерен покинуть пост главы совета директоров Тинькофф банка, говорится в заявлении банкира.
РИА Новости вчера в 10:12
Политика

Ряду самарских организаций разрешат работать в этом месяце

Как заявил глава губернии Дмитрий Азаров, этим документом власти "постараются максимально найти баланс между запуском экономики и сохранением здоровья людей", принять решение по отраслям и конкретным организациям, предприятиям исходя из экономической и эпидемиологической ситуации.
SamRU.ru вчера в 22:32
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 25 перенесших коронавирус россиян

Lenta.ru 01:37
Здоровье

Более 4500 человек болеют пневмонией в Алтайском крае

Напомним, 31 марта в целях защиты населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера губернатором Алтайского края Виктором Томенко подписан указ, вводящий в нашем регионе режим самоизоляции.
Катунь 24 01:27
Общество

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

Строительная и сельскохозяйственная отрасли относятся к тем сферам, которые хорошо себя чувствуют в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика

Губернатор Василий Голубев прокомментировал обращение президента

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал видеообращение президента Российской Федерации Владимира Путина.
Ugpressa.ru вчера в 16:07
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 05:51
Общество

Сухой закон в Забайкалье отменят 6 апреля

Полный запрет на продажу алкоголя в Забайкальском крае продлится до 6 апреля, сообщил и.о. министра экономразвития Забайкальского края Александр Бардалеев на брифинге 3 апреля.
ZAB.RU 01:23
Общество

Роскачество рассказало о рисках наличных платежей в период пандемии

Наличные деньги в период пандемии коронавируса не стоит использовать в качестве платежного средства, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:38
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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