Общество

Inc-news.ruInc-news.ruКриштиану Роналду тайно женился

Накануне, 20 ноября, ведущий футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Немногочисленные свидетели сообщают, что свадебная церемония состоялась в Марокко тайно от публики и даже от матери футболиста.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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