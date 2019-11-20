Общество
Inc-news.ruКриштиану Роналду тайно женился
Накануне, 20 ноября, ведущий футболист сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Немногочисленные свидетели сообщают, что свадебная церемония состоялась в Марокко тайно от публики и даже от матери футболиста.
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Происшествия
Семьи пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получили выплаты
Семьи пострадавших и погибшего при стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске получили выплаты из областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель правительства Приамурья.
Происшествия
Виновному в самоубийстве уральского срочника вынесли приговор
Общество
СМИ узнали о новых делах по хищениям на космодроме Восточный
Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищениях при строительстве объектов космодрома Восточный.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Транспорт
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Политика
«Даже Порошенко такого не позволял»: в Раде рассказали об обмане украинцев
Украинцев дурят новые власти, которые состоят из иностранных граждан, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон» в матче НХЛ, Панарин оформил дубль
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Политика
Украина решила потребовать от России $51 млн за потерю портов в Крыму
«Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила о намерении предъявить до конца 2019 года правительству России требование компенсировать убытки, понесенные в результате потери филиалов, управлявших портами Крыма до утраты контроля над полуостровом.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Поговаривают, что поводом для этого стало известие о рождении сына у Шаляпина от другой женщины.
Политика
В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»
В американском сенате заявили о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Здоровье
Медсправка для водительского удостоверения подорожает
С 22 ноября вступают в силу изменения, внесённые в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело в отношении национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Россией.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Общество
В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись
Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Политика
Прощание с леди ястреб. Почему Зеркаль покидает украинский МИД
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала, почему в скором будущем покинет МИД и как это связано с нацеленностью новых властей Украины на мир с Россией Во вторник, 19 ноября, на сайте проекта BIHUS.Info вышло обширное интервью заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, в котором она сообщила о своей грядущей отставке.
Политика
В Кремле претензии Эстонии к РФ назвали неприемлемыми
Российское руководство считает территориальные претензии Эстонии неприемлемыми.
Авто
Внедорожник GAC GS8 добрался до рынка России
Новый внедорожник GAS GS8, российские продажи которого начнутся уже в декабре, добрался до дилеров.
Технологии
Apple судится из-за российского патента на функцию экстренных вызовов
В иске Apple потребовала признать недействительным российский патент на функцию экстренных вызовов в телефоне.
Политика
Байден решил не преследовать Трампа в случае победы на выборах
Член демократической партии, кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что не намерен давать указание генпрокурору открыть расследование против действующего американского лидера Дональда Трама в случае своей победы в президентской гонке в 2020 году.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Наука
Новый катализатор на основе «троянских коней» разрушит рак изнутри
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Авто
Названы самые ликвидные автомобили российского авторынка
Эксперты «АвтоСТАТ-Инфо» и «Правильная цена» назвали самые ликвидные подержанные автомобили в России.
Армия и оружие
NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»
Футбол
Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»
Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.
Наука
Ученые назвали одну из главных причин возникновения рака
Ученые выяснили, что рак появляется из-за взаимодействия покрывающего апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах гликопротеина MUC1 и бактерий.