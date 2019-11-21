Общество

Bethub.orgBethub.orgКриштиану Роналду и Джорджина Родригес втайне сыграли свадьбу

В Италии сообщили о том, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду якобы женился на своей подруге. О том, что Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
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Источник: Информация о тайной свадьбе Роналду — фейк

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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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