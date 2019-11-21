Общество

ЧемпионатЧемпионатОкружение Роналду опровергло слухи о свадьбе

Ранее появилась информация, согласно которой португалец тайно женился на своей подруге Джорджине Родригес во время поездки в Марокко. Издание приводит сведения из окружения Роналду, которое подтверждает, что данные о свадьбе не соответствуют действительности.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Тайную свадьбу Роналду опровергли

Lenta.ru02:40

СМИ сообщили о тайной свадьбе Роналду

РБКвчера в 15:23

Источник: Информация о тайной свадьбе Роналду — фейк

Спорт-Экспресс01:31

Окружение Роналду опровергло слухи о свадьбе

Чемпионат00:16

Окружение Роналду опровергло слухи о свадьбе

Газета.Ru01:32

СМИ сообщили о свадьбе Роналду

Известиявчера в 13:52

СМИ: Роналду женился в Марокко

Sport.ruвчера в 13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Общество

«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции

Известия вчера в 11:30
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия вчера в 16:55
Происшествия

В Петербурге мужчина получил ножевое ранение на станции метро

Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на станции метро "Площадь Восстания", в результате которого один мужчина задержан, а второй госпитализирован с ножевым ранением.
Российская газета 03:10
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru вчера в 15:07
Общество

СКР выявил новые хищения при строительстве космодрома Восточный

Коммерсантъ 02:12
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Хоккей

«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российская газета вчера в 23:40
Футбол

Московский «Спартак» отказался от участия в турнире Florida Cup

"Спартак" проведет январский сбор в ОАЭ Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup в связи со сложностями процедуры получения виз в сжатые сроки.
Евро-футбол.ру вчера в 13:38
Политика

В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
Известия вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Lenta.ru вчера в 17:28
Здоровье

Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза

В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
РЕН ТВ вчера в 22:40
Кино

«Чудотворцы» вернутся на экраны телевизоров

REGNUM 03:17
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 19 ноября в 04:10
Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
REGNUM вчера в 08:21
Политика

В Европарламенте обвинили Францию в традиции поддаваться давлению РФ

Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский считает, что у Франции есть старая традиция, которая позволяет стране поддаваться России.
Газета.Ru вчера в 21:39
Наука

5 книг вас самих: секреты и особенности человеческого тела

Известный российский врач, оториноларинголог-хирург Ксения Клименко легко и понятно объясняет функционирование ключевых органов, особенности нашего восприятия и секреты, которые таят эти вроде бы простые части нашего тела.
Популярная механика вчера в 09:16
Кино

На деньги россиян хотят снять фильм о Чикатило

Фильм "Казнь", в основу которого лягут материалы дела серийного убийцы Андрея Чикатило, планируют снять за 100 миллионов рублей.
Уралинформбюро 02:35
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний в США

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в городе Бока Чика на юге американского штата Техас.
Газета.Ru 03:10
Экономика

Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг

Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
РБК 02:00
Единоборства

Емельяненко заявил, что готов пожать руку Кокляеву перед боем

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил «СЭ», что готов пожать руку Михаилу Кокляеву перед их боксерским поединком, который пройдет 29 ноября в Москве.
Спорт-Экспресс 01:50
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 10:43
Наука

CRISPR-кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями

В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.
N+1 19 ноября в 09:27
Политика

Time узнал о намерении Майка Помпео уйти с поста госсекретаря США

Как пишет журнал со ссылкой на источники в Республиканской партии, Майк Помпео хочет избраться в сенат от Канзаса.
Говорит Москва вчера в 10:29
Футбол

Юран считает, что Дзюбу оскорбляли не российские болельщики

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран уверен, что оскорбительные кричалки капитану национальной сборной Артёма Дзюбы скандировали не российские фанаты, а болельщики из других стран.
Нева Спорт вчера в 20:00
Общество

Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов

Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.
Коммерсантъ 01:20
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
АМИТЕЛ 03:18
Политика

Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что диалог "важен даже с самыми трудными партнерами" - в том числе с Россией.
Газета.Ru 02:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное