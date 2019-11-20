Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий в амплуа форварда в итальянском «Ювентусе», тайно женился на своей давней подруге Джорджине Родригес, сообщает Mundo Deportivo. Источник издания утверждает, что закрытая церемония бракосочетания состоялась в Марокко.

Криштиану Роналду женился на своей давней подруге Джорджине Родригес

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