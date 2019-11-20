Общество

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruКриштиану Роналду тайно женился на Джорджине Родригес

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду тайно женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Об этом информирует Novella 2000. Как отмечает источник, свадебная церемония прошла в Марокко.
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СМИ сообщили о тайной свадьбе Роналду

РБК15:23

СМИ сообщили о свадьбе Роналду

Известия13:52

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Газета.Ru12:22

Стало известно о тайной свадьбе Роналду

Lenta.ru13:19

СМИ: Роналду женился в Марокко

Sport.ru13:00

Итальянские СМИ сообщили о свадьбе Роналду и Джорджины

Московский Комсомолец13:28

Источник: Роналду женился на своей подруге

Чемпионат11:56
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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